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EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

Bea Talegón desmonta la mentira de Broncano: “El público no era seleccionado por VOX”

“Solo pedimos una agencia, no seleccionamos a nadie”: la versión de Vox que desmonta al presentador de TVE

Beatriz Talegón en &#039;Horizonte&#039; (Cuatro)
Beatriz Talegón en 'Horizonte' (Cuatro)
Archivado en: Beatriz Talegón | David Broncano | Periodismo | Santiago Abascal

La periodista y colaboradora Beatriz Talegón ha desmontado este martes 10 de noviembre de 2026, en el programa ‘Horizonte’ de Iker Jiménez, una de las afirmaciones clave de David Broncano sobre la polémica entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta.

Broncano había reconocido en el inicio de su programa una dura autocrítica y admitido que se equivocó, “especialmente al aceptar que Vox seleccionara al público”. Talegón, tras contrastar la información directamente con el equipo del partido, ha dejado claro que esa versión no se sostiene.

“Nos han explicado desde Vox, taxativamente, que ellos no seleccionaron al público”, ha afirmado. “Precisamente lo que ellos querían era que fuera un público neutral y que fuera una agencia la que se encargara de llevar al público al programa. O sea, que no era la mitad del público de Vox. No, no, no. Ellos me han asegurado y me han dicho que no hemos tenido nada que ver en la selección del público”.

Según ha detallado Talegón, desde Vox solo pidieron que no fuera el público habitual del programa de Broncano, “que suele estar ya, como él mismo dijo, que era su público habitual, que ya lo conocen y que está acostumbrado a estar con ellos”.

“Solamente pidieron que fuera una agencia. O sea, como decimos en fútbol, bote neutral”. La periodista ha ido más allá y ha trasladado otra queja del entorno de Abascal sobre la edición de la entrevista: “Me han dicho que han incumplido todo, y me lo dicen con mayúsculas. Porque me dicen que han cortado 40 minutos de entrevista cuando lo acordado era que se emitiera íntegra con algunos retoques normales para un falso directo. Es decir… han hecho uso del privilegio de la edición en una entrevista electoral. Han quitado 40 minutos de mensaje político en la televisión pública”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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