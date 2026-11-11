Bertrand Ndongo vive el fiasco del 11-N desde dentro: «La huelga de mierda ha fracasado, ¡a trabajar!»

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No hay quien le tosa.

Bertrand Ndongo, nuestro ‘León del Camerún‘, se pasó por los lugares neurálgicos donde, a priori, podría haber gran concentración de ‘comegambas’ montando el jaleo al socaire de la huelga general.

Pero nada más lejos de la realidad, el reportero de Periodista Digital estuvo en la emblemática Puerta del Sol de Madrid y aparte de ver muchos establecimientos abiertos, lo que se pudo ver fue a sindicalistas desperdigados y con un nivel de modales propios de aquel que se escapa de una sórdida pizzería.

Alguno de estos peculiares personajes trató de enfrentarse a Ndongo por el hecho de estar informando para ocultar de esta manera el fiasco de convocatoria que estaban sufriendo este 11 de noviembre de 2026.

Una de las imágenes más crudas que mostró nuestro reportero fue la de un señor mayor, que aparte necesitaba ayuda de un andador para desplazarse, que estaba desayunando en una cafetería de la que acabó siendo desalojado por los ‘piojosos’ de los piquetes informativos.

Pero Bertrand no se arrugó, ni mucho menos, y acabó mandando a esparragar a más de uno espetándoles que la jornada de paro de los ‘sindivagos’ UGT y CCOO no se había comido un rosco: