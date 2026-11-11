Carlos Cuesta hace papilla a la jeta Alejandra Martínez que quiere casa y comida gratis

La más pura representación del jetismo.

En el programa ‘Código 10’ de Cuatro, emitido el 10 de noviembre de 2026, el periodista Carlos Cuesta destrozó los argumentos de la activista Alejandra Martínez, que defendió abiertamente la vivienda y la comida gratuitas y calificó el pago del alquiler de “robo a mano armada”.

La discusión arrancó cuando Martínez afirmó: “Estamos hablando de 28.000 millones de euros todos los años que se transfieren de los inquilinos a los rentistas, eso es un robo a mano armada”.

Cuesta no se contuvo: “¿A quién se le ocurre pagar por un alquiler cuando lo puedes robar? Es mucho mejor, te está llamando Venezuela, los modelos exitosos en los que tú te apoyas”.

La activista insistió en su visión: “A los que os gusta tanto hablar de la gente que trabaja y no trabaja, yo trabajo para que mi rentista no tenga que trabajar, yo trabajo para pagarle el 50% de mi sueldo a un parásito que vive sin trabajar gracias a mi trabajo”.

Cuesta replicó con ironía: “¿Tú rentista quién es? El rentista que ha trabajado es un parásito. Tú eres un ente de luz”.

Cuando Martínez volvió a gritar que “¡Eso es un robo! Le estoy pagando la casa a un señor”, el periodista cortó en seco: “Un robo es que te metas en una casa y no pagues”.

En ese momento intervino Nacho Abad:

“¿Propones que te deje la casa gratis?”, a lo que Martínez respondió que “no se pueda tener casas para especular, para especular ninguna”.

David Alemán le preguntó entonces si el Gobierno debería expropiar la vivienda al propietario y alquilársela a ella gratis. La activista fue más allá: “Vivir bajo un techo es un derecho fundamental, debería estar garantizado sin que nadie tuviera que pagar nada”.

Abad le preguntó si también el alimento debía ser gratis. Martínez contestó sin dudar: “¡Absolutamente!”.

Fue entonces cuando Carlos Cuesta cerró el debate con una frase demoledora: “Planteas el jetismo, vivir del cuento y ya está, no pagues un palo al agua y vives de los demás. ¡Tú quieres tu sueldo para ti, para especular porque no quieres pagar vivienda ni alimento!”.