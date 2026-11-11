¡Un Gobierno de psicópatas aplaude una huelga general contra sí mismo entre la rechifla internacional!

La huelga general llega a España con una contradicción que no se puede pasar por alto: quienes están al mando la promueven en contra de aquellos que todavía no han tomado las riendas del poder. El Gobierno la enmarca como una defensa de derechos laborales, vivienda y calidad de vida, sin embargo, los propios líderes han señalado a la oposición como el blanco de sus críticas.

El panorama resulta un tanto grotesco. Un Ejecutivo que debería ser objeto de las protestas aparece aplaudiendo en primera fila y animando a la ciudadanía a participar en el paro. Mientras tanto, UGT y CCOO transforman su principal método de presión en una advertencia sobre una posible alternancia en el poder.

Una huelga con el destinatario cambiado

La lógica tradicional de una huelga general es clara: los trabajadores reclaman cosas que dependen del Gobierno. Pero en esta ocasión, la situación se ha invertido. El paro se celebra en un momento en que el país se prepara para unas elecciones generales y está dirigido contra las políticas que podrían ser implementadas por PP y Vox en caso de alcanzar el poder.

La exvicepresidenta María Jesús Montero expresó esta anomalía al señalar que, generalmente, las huelgas se convocan contra quienes gobiernan, pero esta se orienta “contra la oposición”. Por su parte, el ministro Félix Bolaños también ha brindado su apoyo a la movilización, reforzando la percepción de que esta protesta tiene tintes electorales.

Los argumentos que se presentan no son infundados. La vivienda resulta inalcanzable para muchos jóvenes, los precios continúan presionando a las familias, y los salarios sufren una pérdida de poder adquisitivo constante. Sin embargo, el dilema radica en que si las decisiones recaen en el Gobierno, es complicado entender por qué la presión se orienta hacia una alternativa que aún no ha podido hacer aprobar una sola ley.

El factor electoral y el desgaste sindical

La convocatoria se dio el mismo día en que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones, una coincidencia que ha alimentado las sospechas de una coordinación política. Los sindicatos aseguran que no sirven como herramientas de ningún partido, pero el respaldo visible del Ejecutivo complica mantener una imagen de total independencia.

La participación no será el único indicador a considerar. También se evaluará la credibilidad de las organizaciones que han convocado la huelga. Algunas centrales, como CSIF y USO, han decidido distanciarse de la movilización, argumentando que mezcla la reivindicación laboral con la movilización partidista.

El verdadero riesgo para UGT y CCOO es que algunos trabajadores vean la huelga como una defensa del Gobierno en lugar de una defensa de sus propios intereses. Un sindicato puede criticar a la derecha, pero para mantener su autoridad debe ser capaz de incomodar también a la izquierda en el momento en que ejerce el poder.

El resultado más evidente es que el poder intenta desempeñar simultáneamente tres roles: el de responsable de las políticas públicas, el de víctima de una supuesta amenaza futura y, además, el de promotor de una protesta que debería estar exigiendo cuentas. En el panorama político español, la contradicción parece haber encontrado su espacio en el ámbito sindical.

Un dato que ilustra la singularidad de esta situación: por primera vez en democracia, la huelga general no parece plantearse para derrocar una medida del Gobierno en funciones, sino para evitar que una alternativa llegue al poder. Así, esta protesta se transforma en una pieza más del engranaje electoral, con pancartas laborales y una clara dirección parlamentaria.