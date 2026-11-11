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EN 'EL ANALISIS: DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

Una ganadera revienta en directo en Telemadrid contra los comegambas de la huelga: “A todo cerdo le llega su San Martín”

Marta García destroza a los convocantes de la huelga: “Trabajamos 365 días al año”

Marta García, ganadera en &#039;El análisis: Diario de la Noche&#039; (Telemadrid)
Marta García, ganadera en 'El análisis: Diario de la Noche' (Telemadrid)
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¡Un Gobierno de psicópatas aplaude una huelga general contra sí mismo entre la rechifla internacional!

¡Un Gobierno de psicópatas aplaude una huelga general contra sí mismo entre la rechifla internacional!

La ganadera Marta García, de la explotación Valdelmazo, reventó en directo este martes 10 de noviembre de 2026 en ‘El Análisis: Diario de la Noche’ de Telemadrid.

Conectada desde la cuadra a las diez de la noche mientras atendía a sus vacas, la productora no se cortó ni un segundo y cargó con toda la contundencia contra los convocantes de la huelga y contra el Gobierno.

Nada más empezar, Marta dejó claro su postura: «Mira, y no me es que me tengo que encender porque es que esto es una puñetera vergüenza. En un país como es España, donde sale la ministra de Trabajo, la que da de comer a estos comegambas… mañana es el día de San Martín y aquí en el norte de España hay un dicho que dice que a todo cerdo le llega su San Martín».

La ganadera no se detuvo ahí y apuntó directamente a los políticos: «Luego tenemos a estos dos vividores, que son dos vividores, y hay que llamarles a las cosas por su nombre. Son dos vividores que quieren seguir viviendo del cuento sin pegar palo al agua a costa de nuestro trabajo, de la clase obrera y trabajadora, que somos los que levantamos la persiana, los que pagamos impuestos, los que tenemos inspecciones, los que no llegamos a fin de mes».

Sobre la propia convocatoria, fue rotunda: «Mañana yo entiendo que la huelga va a ser un auténtico fracaso, porque si la ministra de Trabajo está incitando a la gente a hacer huelgas y a manifestarse en contra de su propio gobierno, esto no tiene ningún sentido».

Y dejó meridianamente claro que ella no pararía: «Ahora estoy en la cuadra, estoy atendiendo las vacas, mañana las vacas hay que darlas de comer, hay que seguir trabajando. Trabajamos 365 días al año para dar de comer a la sociedad».

La intervención terminó con una radiografía cruda de la España que trabaja: «La España real, la España que trabaja, ya no somos fanáticos ideológicos. Sabemos que estamos pagando el gasoil a 2 euros, que trabajamos todos los días y somos más pobres que nunca, que tenemos una carga fiscal que no hay quien la aguante… Pero ¿a quién quieren engañar estos dos sinvergüenzas y vividores del cuento? Que no, Antonio, que no».

Antonio Naranjo apenas pudo interrumpirla. Marta García habló como habla la España que madruga: sin filtros, sin miedo y desde la cuadra.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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