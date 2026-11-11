Una ganadera revienta en directo en Telemadrid contra los comegambas de la huelga: “A todo cerdo le llega su San Martín”

La ganadera Marta García, de la explotación Valdelmazo, reventó en directo este martes 10 de noviembre de 2026 en ‘El Análisis: Diario de la Noche’ de Telemadrid.

Conectada desde la cuadra a las diez de la noche mientras atendía a sus vacas, la productora no se cortó ni un segundo y cargó con toda la contundencia contra los convocantes de la huelga y contra el Gobierno.

Nada más empezar, Marta dejó claro su postura: «Mira, y no me es que me tengo que encender porque es que esto es una puñetera vergüenza. En un país como es España, donde sale la ministra de Trabajo, la que da de comer a estos comegambas… mañana es el día de San Martín y aquí en el norte de España hay un dicho que dice que a todo cerdo le llega su San Martín».

Marta García, ganadera, carga contra la gestión del Gobierno y expresa su malestar con la situación que atraviesa el campo

Su visión, en el debate sobre la huelga del 11-N #ElAnalisisDN

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La ganadera no se detuvo ahí y apuntó directamente a los políticos: «Luego tenemos a estos dos vividores, que son dos vividores, y hay que llamarles a las cosas por su nombre. Son dos vividores que quieren seguir viviendo del cuento sin pegar palo al agua a costa de nuestro trabajo, de la clase obrera y trabajadora, que somos los que levantamos la persiana, los que pagamos impuestos, los que tenemos inspecciones, los que no llegamos a fin de mes».

Sobre la propia convocatoria, fue rotunda: «Mañana yo entiendo que la huelga va a ser un auténtico fracaso, porque si la ministra de Trabajo está incitando a la gente a hacer huelgas y a manifestarse en contra de su propio gobierno, esto no tiene ningún sentido».

Y dejó meridianamente claro que ella no pararía: «Ahora estoy en la cuadra, estoy atendiendo las vacas, mañana las vacas hay que darlas de comer, hay que seguir trabajando. Trabajamos 365 días al año para dar de comer a la sociedad».

La intervención terminó con una radiografía cruda de la España que trabaja: «La España real, la España que trabaja, ya no somos fanáticos ideológicos. Sabemos que estamos pagando el gasoil a 2 euros, que trabajamos todos los días y somos más pobres que nunca, que tenemos una carga fiscal que no hay quien la aguante… Pero ¿a quién quieren engañar estos dos sinvergüenzas y vividores del cuento? Que no, Antonio, que no».

Antonio Naranjo apenas pudo interrumpirla. Marta García habló como habla la España que madruga: sin filtros, sin miedo y desde la cuadra.