¡Imperdible! Pilar Losantos se come viva a la jeta del Sindicato de Inquilinas en directo

Lo que tenía que ser un debate más sobre la huelga general se convirtió este miércoles 11 de noviembre en ‘Espejo Público’ en una auténtica lección de contundencia.

Pilar Losantos no dejó títere con cabeza y dejó en evidencia a Alicia del Río, portavoz del autodenominado Sindicato de Inquilinas, en un duro rifirrafe.

Todo empezó cuando del Río intentó apropiarse de la huelga general y la dirigió incluso contra el propio Gobierno de Pedro Sánchez: “Esta huelga no es solo contra la oposición, es contra Pedro Sánchez, la huelga general es contra todos los Gobiernos que han participado y son cómplices”.

Pilar Losantos no se lo pensó dos veces y le soltó la verdad a la cara: “Quien convoca la huelga es UGT y CCOO. Vosotros os autodenomináis sindicato pero no lo sois. Quien lo es, es UGT y CCOO y ellos no piden manifestarse contra el Gobierno”.

El golpe fue tan directo que Alicia del Río elevó el tono y empezó a hablar de “las personas que han acampado en Sol”, de “poner el cuerpo por Maricarmen” y de que “lo agresivo son las madres que no llegan a fin de mes”. Incluso llegó a justificar la dureza de los piquetes recordando épocas de enfrentamientos en carreteras y fábricas.

Pero Losantos no se amilanó. Señaló la falta de reivindicaciones claras (“CCOO defiende una cosa, UGT otra”) y criticó que el Gobierno prefiera llamar a la calle contra la oposición antes que cambiar la legislación.

El momento más demoledor llegó cuando la portavoz del Sindicato de Inquilinas se lanzó a hablar de “ultraderecha” y aseguró que si gobernara “acabaría con muchas mujeres con un tiro en la nuca”, citando a Trump y Milei. José Antonio Pérez le pidió que se retractara. Ella se negó.

Pilar Losantos, con sangre fría, le devolvió el golpe de forma letal: “El único tiro en la nuca que se ha dado en la democracia ha sido la ultraizquierda con la banda terrorista ETA”.

Silencio. Contundencia. Fin del debate.

En menos de cinco minutos, Pilar Losantos desmontó la retórica victimista, recordó quién convoca realmente la huelga y puso sobre la mesa la historia reciente de la violencia política en España. Un auténtico festival de realismo frente a la demagogia.