¡Maldita hemeroteca! Intxaurrondo, envenenada con Abascal en TVE, no le hizo ascos a babosear con un fundador de ETA

Todo el mundo tiene un pasado.

Hasta la ‘comisaria’ de ‘La Hora de La 1’, que va de digna pero tiene ‘cadáveres’ que esconder en el armario.

La hemeroteca vuelve a jugar una mala pasada a quienes exigen pureza ideológica en las televisiones públicas.

Silvia Intxaurrondo, conocida por su firme oposición a la presencia de Santiago Abascal en TVE, no mostró las mismas reservas cuando entrevistó a Julen Madariaga, uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, en la televisión autonómica vasca EITB.

¡Salta la sorpresa en Las Gaunas! La adalid de las esencias periodísticas, Silvia Intxaurrondo, la misma que dice que en una televisión pública como TVE no se le puede dar cobijo a Santiago Abascal (VOX), pese a ser el tercer partido más votado en España y no tener crímenes de… pic.twitter.com/K74LdMXjxR — Luis Rioja (@miescano351) November 11, 2026

El 10 de noviembre de 2026, horas después de la polémica entrevista de David Broncano a Abascal en La Revuelta, Intxaurrondo abrió ‘La Hora de La 1’ con tres preguntas cargadas de carga ideológica. Se interrogó en voz alta sobre si «la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública», si RTVE puede ser neutral cuando tiene el «deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad» y dónde termina el pluralismo y empieza la «normalización de los discursos discriminatorios». Añadió que en los últimos tres años no había entrevistado en su programa a nadie que fuera «contra los derechos humanos», salvo que lo ordenara la Junta Electoral Central, y subrayó que Abascal había exigido un público afín, algo que calificó de inédito. El mensaje era inequívoco: la presencia del líder de Vox, tercer partido más votado y sin crímenes de sangre a sus espaldas, resultaba problemático para la televisión de todos.

Doce años antes, el 30 de mayo de 2014, la misma Intxaurrondo no aplicó ese filtro cuando trabajaba en EITB. Aquel día entrevistó a Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA junto a Benito del Valle, Txillardegi y otros en 1959. Lo presentó como «un hombre de larguísima trayectoria política» y facilitó la promoción de su libro de memorias. En el encuentro, Madariaga justificó la obra con la frase «necesitaba hacerlo antes de morir» y dedicó el último capítulo a lamentar que no vería la independencia del País Vasco por la que había «trabajado tanto». No hubo preguntas inquisitoriales sobre las 856 víctimas mortales que la organización que él ayudó a crear dejó a lo largo de décadas, ni sobre la legitimidad de la violencia como instrumento político en sus años más duros. El tono fue el de una conversación con un veterano político de trayectoria respetable, no con alguien vinculado a una banda terrorista.

Madariaga no fue un simple simpatizante de última hora. Participó en la fundación de ETA, formó parte de Herri Batasuna y más tarde se integró en Aralar. Aunque con el tiempo adoptó posiciones críticas con la violencia armada, su biografía permanece indisolublemente ligada al origen de una organización que asesinó, extorsionó y aterrorizó durante medio siglo. Que Intxaurrondo le abriera las puertas de una televisión pública vasca con cortesía y le ayudara a difundir su relato no genera, según el criterio que ella misma aplica hoy, ningún conflicto con los «derechos humanos». En cambio, la aparición de Abascal —un político que ha sido objeto de amenazas y que representa a millones de votantes— provoca reflexiones sobre los límites del pluralismo y advertencias sobre la «normalización de discursos discriminatorios».

La hemeroteca también registra que Intxaurrondo ha dado espacio en TVE a figuras del entorno de la izquierda abertzale, incluida Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, quien en el pasado dirigió Gara y Egin y fue condenada por apología del terrorismo. El criterio de exclusión que invoca contra Abascal no parece aplicarse con la misma intensidad a quienes tienen un pasado más cercano a la violencia organizada o a su justificación. El resultado es una televisión pública en la que el pluralismo se convierte en un privilegio ideológico: se concede con generosidad a ciertos sectores y se discute con alarma cuando el invitado es el líder de VOX.