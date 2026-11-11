Michavila (GAD3): «Tras la entrevista de Broncano a Abascal, el PSOE debería estar preocupado, porque desmonta su campaña del miedo»

Están de luto los progres. Y de forma singular, los paniaguados adictos al Régimen Sanchista, que ven la casi segura llegada al porder de PP y VOX como la sentencia de muerte para sus chollos, chiringuitos, bien poagadas tertulias, enchufes y subvenciones.

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta ha desatado una auténtica tormenta en la izquierda política y mediática.

El paso del líder de VOX por el programa y la tunda que endiño a David Broncano, ha batido el récord histórico de audiencia con 4,8 millones de espectadores, ha provocado una oleada de críticas y nervios en la izquierda entre quienes consideran que el presentador no estuvo a la altura del desafío y que Abascal salió reforzado de su visita a TVE.

Iñaki López, el presentador de Más Vale Tarde, de la Sexta, se limitó a unas cuantas palabras para describir lo que había visto. «Manolete en el recuerdo. Buenas noches», escribió en X.

Y por si alguien se despistaba y no entendía el juego de palabras, añadía: «Después de esta noche a ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista».

López no es el único que apostó por la referencia taurina.

«Manolete, si no sabes torear pa que te metes», puso Luz Sánchez-Mellado, que ha desarrollado gran parte de su carrera en sanchista El País.

Sarah Santaolalla, tetudo fichaje de La Séptima y una de las tertulianas más sectarias de la televisión, fue más allá: «Candela Peña, ¿dónde estás?».

Evidentemente, la pechugona recordaba a la actriz que, durante la entrevista con Sánchez, hizo las delicias de la izquierda tras irrumpir en el plató de forma inesperada y decirle al presidente «Peter» o «Pedra«, comentarle que «olía a cremitas» y bromear sobre su indumentaria.

La compañera de cadena de Broncano, la ex franquista Marta Flich, conductora de Al grano, no fue ingeniosa con su comentario, pero le sentenció en tres palabras: «Le viene grande».

Una de las voces más contundentes ha sido la de Esther Palomera.

La periodista, habitual del equipo de opinión sincronizada de Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en la Cadena SER para propinar un severo correctivo a Broncano.

Su diagnóstico no deja demasiado margen a la interpretación: considera que el humorista -no lo considera periodista- no preparó adecuadamente la entrevista y que fracasó al intentar asumir un papel para el que, a su juicio, no estaba preparado.

La triunfal actuación de Abascal en La Revuelta y su paliza dialéctica a Broncano transformó el programa en un destacado escenario político de la semana.

La entrevista, analizada por Libertad Digital, contó con 4.815.000 espectadores y se tradujo en un 33,6% de cuota de pantalla.

Este dato evidencia el atractivo que VOX genera al salir de su zona de confort y dirigirse a un público más amplio.

También explica la frustración de la conocida Brunete mediática, que se mostró especialmente crítica ante una entrevista donde el líder de la derecha conservadora mantuvo la compostura, formuló respuestas y logró imponer su propio cuadro de conversación.

Una audiencia más amplia que la de Sánchez

Además, el dato obtenido puede compararse directamente con el de Pedro Sánchez en La Revuelta, quien había logrado un 33,9% de cuota de pantalla y 4.387.000 espectadores. Abascal, aunque no superó el récord porcentual del programa, atrajo a 428.000 espectadores más.

La diferencia, aunque considerable, no permite transformar directamente esa audiencia en votos. No obstante, pone de manifiesto una demanda informativa notable en torno a Vox y su líder. En un entorno marcado por la polarización, el tirón mediático se convierte en un valor político.

Para Narciso Michavila, presidente de GAD3, el resultado debería ser motivo de preocupación para el PSOE, ya que la entrevista puede desmantelar su estrategia centrada en presentar a la derecha española como una amenaza constante. Su análisis apunta a un fallo en la comunicación: cuando el electorado escucha directamente al candidato, la campaña del miedo pierde efectividad.

Abascal modifica el terreno de juego

La situación parecía tener todos los ingredientes para un enfrentamiento complicado. David Broncano entrevistaba a un líder político en un espacio de RTVE, con un público distinto al habitual y una expectación altísima. Sin embargo, Abascal eludió caer en una dinámica de tensión continua y centró sus mensajes en una idea clara: lo que defiende Vox es la lógica y el sentido común.

El líder político también lanzó duras críticas hacia Pedro Sánchez, a quien calificó de «aprendiz de tirano» y «dictador». Sus críticas abarcaban la gestión del Gobierno, el funcionamiento de las instituciones y la relación del Ejecutivo con el Parlamento. El intercambio final entre ambos aumentó aún más la repercusión de la entrevista.

Al despedirse, Broncano se atrevió a decir: «No te voy a desear suerte». A lo que Abascal contestó: «Yo sí, porque la vas a necesitar». Aunque el político aclaró que era una broma, Sánchez más tarde utilizó este intercambio para acusarle de degradar la democracia. Esta reacción política prolongó la vida de una emisión que ya había logrado un dato excepcional.

La importancia de salir del ámbito habitual

La entrevista muestra que la televisión generalista tiene el poder de modificar la conversación electoral. Un candidato puede contar con mensajes efectivas en mítines y redes sociales, pero el impacto se amplifica cuando logra llevarlos a un programa con una audiencia masiva e impredecible. La acción también plantea varios efectos relevantes:

Mayor alcance: el mensaje llega a espectadores que normalmente no siguen la información política.

el mensaje llega a espectadores que normalmente no siguen la información política. Control del relato: el candidato se expresa sin intermediarios, evitando que sus adversarios definan su imagen por completo.

el candidato se expresa sin intermediarios, evitando que sus adversarios definan su imagen por completo. Reacción inmediata: las críticas que surgen posteriormente multiplican los fragmentos más impactantes.

las críticas que surgen posteriormente multiplican los fragmentos más impactantes. Polarización: el programa trasciende el mero entretenimiento y se integra en la contienda electoral.

El resultado coloca a La Revuelta en el centro de una disputa que supera el ámbito televisivo. RTVE, el Gobierno y los partidos deben reconocer que cada entrevista de gran audiencia puede convertirse en un evento político en sí mismo.

La noche concluyó con una imagen innegable: Abascal consiguió más espectadores que Sánchez en el mismo programa, dejando al PSOE en una posición incómoda, cuestionando si su estrategia de presentar a Vox solo como una amenaza sigue teniendo sentido cuando el candidato se dirige directamente a millones de personas.