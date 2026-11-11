Pablo Motos arranca fortísimo la Huelga General fulminando a Yolanda Díaz: «¡Zumbada!»

Por suerte, en el convento les quedan dos días.

Lo malo, por otro lado, es precisamente eso.

Y es que han sido muchos años de esta panda en el Gobierno a razón de varias cagadas de todo tipo a la semana. Imagínense que en España fueron ministras hasta elementos como Irene Montero o Ione Belarra, que quizás ya lo han olvidado.

Pues esto de Yolanda Díaz es del estilo.

En la previa de la huelga general bochornosa de este 11 de noviembre, Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, no se anduvo con rodeos al reaccionar en directo a las imágenes de Yolanda Díaz defendiendo la huelga general desde un acto de UGT.

En apenas unos segundos, Pablo Motos, en su mesa de actualidad con Juan del Val o Cristina Pardo entre otros, tachó de «zumbada» a Yolanda Díaz, saliente ministra de Trabajo, por la idea de que el propio Gobierno organice una movilización de este calibre. El clip se ha convertido en el centro de la conversación en redes.

El momento forma parte de un segmento en el que el programa repasa las últimas declaraciones de la ministra de Trabajo durante un mitin sindical. Pablo Motos señala con ironía la incoherencia de que la Administración impulse una huelga contra sí misma, y el público del plató estalla en risas mientras confeti cubre la mesa.

ESTO ACABA DE PASAR PABLO MOTOS acaba de llamar "zumbada" a Yolanda Díaz @El_Hormiguero, machismo y diversión para toda la familia pic.twitter.com/egRusfOYGK — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 10, 2026

Reacciones en redes

Usuarios de todo signo han respondido al clip. Algunos defienden el comentario de Pablo Motos como una crítica a la lógica de la convocatoria, mientras otros lo interpretan como un ataque personal a la vicepresidenta. Uno de los mensajes más compartidos señala: «Maldita zumbada que pide derechos para los trabajadores». Otro matiza el contexto: «Llama «zumbada» a la idea de que el propio Gobierno organice la huelga, no a Yolanda Díaz».

El vídeo también muestra a los colaboradores del programa, entre ellos la periodista Cristina Pardo, escuchando atentos mientras las marionetas del espacio observan la pantalla. El tono ligero habitual de El Hormiguero contrasta con la seriedad del tema laboral que se debate estos días en la calle.

El contexto de la huelga

La intervención de Yolanda Díaz en el acto de UGT forma parte de la campaña previa a la jornada de paro general. La ministra ha defendido la necesidad de movilizarse para mejorar las condiciones de los trabajadores y ha criticado la postura de algunos sectores empresariales. En el plató de El Hormiguero, Pablo Motos cuestiona precisamente esa dualidad: que una miembro del Ejecutivo llame a la huelga contra el propio Ejecutivo.

El clip ha superado ya los 140.000 visualizaciones y sigue sumando interacciones por minuto. Mientras tanto, la cuenta atrás para la huelga general continúa y el debate sobre su conveniencia o su oportunidad política no hace más que encenderse en cada nuevo tuit o comentario.