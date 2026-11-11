La paliza de Abascal a Broncano en ‘La Revuelta’ pone de luto a la Brunete Pedrete Mediática y abre una crisis interna en TVE

La participación de Santiago Abascal en La Revuelta dejó en evidencia dos realidades: por un lado, un récord de audiencia para David Broncano, y por otro, una crisis interna en RTVE. En El Debate, el presentador admitió su error, comentando que durante gran parte de la entrevista se repitió: «Me he equivocado».

Además, este episodio encendió un diálogo sobre los límites del humor, la información política y el papel que debe desempeñar una televisión pública en un período electoral. El Consejo de Informativos de TVE demandó responsabilidades y se cuestionó por qué una entrevista de este calibre no fue conducida por los propios periodistas de la casa.

Un hito que transforma la conversación

Los datos de audiencia mostraron que la presencia de Abascal marcó el mayor éxito de La Revuelta en toda su historia. El programa alcanzó una media de 4.815.000 espectadores y cosechó una cuota de pantalla del 33,6 %. Por si fuera poco, 8.670.000 personas sintonizaron al menos un minuto de la emisión.

Este dato sobrepasó en 428.000 espectadores la entrevista que Pedro Sánchez ofreció el 22 de octubre, que reunió 4.387.000 espectadores y una cuota del 33,9 %. Este resultado indica que el líder de VOX genera gran interés entre el electorado, incluso en un espacio que suele vincularse con el entretenimiento y el humor.

Para ilustrar el impacto del programa, aquí están los números:

Santiago Abascal: 4.815.000 espectadores y 33,6 % de cuota.

4.815.000 espectadores y 33,6 % de cuota. Pedro Sánchez: 4.387.000 espectadores y 33,9 % de cuota.

4.387.000 espectadores y 33,9 % de cuota. Espectadores únicos de La Revuelta con Abascal: 8.670.000.

El interés generado por la televisión no significa una valoración política uniforme, pero sí revela que la presencia de Abascal atrajo a una audiencia considerable. Las conversaciones sobre el programa comenzaron antes de su emisión y continuaron en redes sociales y medios digitales una vez terminado.

La controversia del cambio de público

Previo a la grabación, se decidió sustituir al público regular del programa. Broncano expuso que el equipo de Abascal temía que los abucheos o interrupciones afectaran el ritmo de la entrevista, razón por la cual aceptaron la gestión de una agencia para el público asistente.

Este cambio originó críticas, pues alteró una de las características más emblemáticas del formato. El Consejo de Informativos manifestó que La Revuelta renunció a parte de su esencia humorística y criticó la falta de rigurosidad en una conversación política que, a su juicio, debió haber conducido profesionales de los servicios informativos.

Se podría resumir la polémica en estos tres aspectos:

Sustitución del público sin una clara explicación previa.

Transformación de una entrevista de entretenimiento en un debate político.

Incertidumbre sobre la separación entre el programa y la cobertura informativa de RTVE.

El consejo de representantes de los profesionales de Informativos afirmó que esta decisión causó malestar dentro de la corporación. Asimismo, exigieron aclaraciones sobre los criterios aplicados y la responsabilidad editorial de una cadena pública en una entrevista a un candidato electoral.

Reacciones desde la izquierda y apoyo a la dirección

Los ministros de Sumar criticaron duramente a TVE, acusando a la corporación de «humanizar» al líder de VOX. Los políticos de izquierda mostraron su descontento por la oportunidad que tuvo Abascal de presentarse en un programa de máxima audiencia, argumentando que se favoreció una imagen más accesible del candidato.

Sin embargo, la controversia no se limitó solamente a los partidos. José Pablo López, presidente de RTVE, brindó su apoyo a David Broncano y condenó el «linchamiento» que sufrió La Revuelta. Su frase, «Todo mi apoyo», reflejó la división existente entre la dirección de la corporación y el Consejo de Informativos.

La postura de López plantea un escenario más amplio: la televisión pública debe asegurar la pluralidad, pero también necesita establecer qué formatos son los apropiados para entrevistar a líderes políticos y bajo qué condiciones. La participación de Abascal en un programa humorístico puso a prueba esa frontera.

Broncano reconoce su error y Abascal responde

El propio Broncano admitió durante la transmisión que se sintió incómodo. Posteriormente, explicó que había estado pensando que había mal planteado la conversación a lo largo de gran parte del tiempo. Además, tuvo que justificar ante el público el porqué del cambio de público y el tono general de la entrevista.

Abascal catalogó el diálogo como «un debate muy serio» y mencionó que no había sido estrictamente una entrevista. La charla se alejó de la estructura típica de La Revuelta: hubo menos humor y más confrontación, con preguntas sobre cuestiones políticas que son más habituales en entrevistas convencionales.

Sin embargo, el líder de VOX se tomó el tiempo para responder a algunas de las preguntas que Broncano suele hacer, conservando partes de los códigos del programa. Esta mezcla es lo que provoca la tensión en el resultado: aunque el espacio mantuvo la escenografía y la identidad del formato, durante gran parte de la noche funcionó como un verdadero cara a cara político.

Este episodio deja planteada una interrogante importante para RTVE: si los programas de entretenimiento son aptos para llevar a cabo entrevistas electorales de gran relevancia, la corporación necesitará establecer criterios claros relacionados con el público, la pluralidad, la preparación y la responsabilidad editorial. El récord de audiencia ha transformado esta discusión en un tema que no se puede pasar por alto.