¡Tele Pedro en estado puro! Jesús Cintora estalla de rabia ante la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal

‘Tele Pedro‘ es una fábrica de periodistas rabiosos.

La entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en ‘La Revuelta’ de TVE siguió generando oleadas de críticas internas en la cadena pública.

El programa ‘Mañaneros 360’ sirvió de altavoz para que Jesús Cintora descargara contra el líder de VOX en un tono que muchos interpretan como parte de una campaña más amplia para arrinconar al tercer partido más votado en España.

El periodista de Ágreda (Soria) señaló repetidamente su sien mientras cuestiona la postura del tercer partido más votado en España sobre la Ley de Violencia de Género. El presentador tachó las normas de ineficaces y las acusó de buscar el enfrentamiento de sexo».

El ataque de Cintora en pantalla

El presentador de ‘Mañaneros 360’ no se limitó a analizar el contenido de la charla con Broncano. Elevó el tono hasta convertir su intervención en un monólogo cargado de gestos y expresiones de incredulidad. En varias ocasiones repitió que las posiciones de Abascal carecían de base y que la formación buscaba enfrentar a hombres y mujeres. La cámara captó cómo el tertuliano golpeaba la mesa y alzaba la voz para subrayar su rechazo.

Así fue el monólogo que se marcó a cuenta de la entrevista de David Broncano al presidente de VOX:

A mí no me la van a contar. No, no, por ejemplo… Y le diré más al señor Abascal, usted podrá entrar aquí con lanzallamas, motosierra y bomba atómica, pero jamás entrará aquí, señor Abascal, jamás entrará aquí ni en muchos aquí. Usted podrá entrar aquí con sus amenazas, con su verborrea de extrema derecha, de manual, amenazará con lanzallamas, con bomba atómica, pero jamás entrará aquí. Y en mucha gente, que lo que tenemos aquí, nos impide aceptar su discurso extremista y lamentable.

Esa misma mañana, antes incluso de que Cintora entrara en escena, Silvia Intxaurrondo ya había marcado el tono desde ‘La Hora de La 1‘. La presentadora lanzó tres preguntas cargadas de carga ideológica: ¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?, ¿puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?, y ¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?

Intxaurrondo subrayó que Abascal había exigido cambiar el público —algo que, según ella, Sánchez no hizo— y que cada aplauso que se escuchó procedía de gente afín. Llegó a afirmar que en los últimos tres años no había entrevistado en su programa a nadie que fuera contra los derechos humanos, salvo que lo ordenara la Junta Electoral Central. El mensaje era claro: la presencia de Abascal no era un ejercicio de pluralismo, sino una anomalía que había que cuestionar de raíz.