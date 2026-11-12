Broncano hace 25 minutos de terapia ante las cámaras de TVE por ‘permitir’ que Abascal cayera bien a los espectadores: «La cagué»

David Broncano se tomó gran parte de la siguiente emisión de La Revuelta para abordar su entrevista con Santiago Abascal. Durante el programa, transmitido por RTVE, el presentador asumió que tomó una decisión errónea y reveló que había defraudado a buena parte de la audiencia. La cadena recogió sus disculpas en RTVE.

El centro del problema radicó en una decisión específica: el equipo de Vox fue quien gestionó al público que filló las butacas durante la conversación con su líder. El formato indicó que el partido temía que los asistentes regulares interrumpieran la entrevista, pero este remedio alteró la identidad del programa, generando una imagen poco apropiada para un espacio de televisión pública.

Una disculpa inusual y extensa

Broncano se dirigió a la audiencia habitual de La Revuelta, quienes no pudieron asistir a la grabación. Se mostró decepcionado consigo mismo y subrayó que no había planteado la entrevista como debía. También reconoció haber subestimado la capacidad de comunicación de Abascal y que intentar mantener un tono periodístico sin proporcionar datos que contrastaran sus afirmaciones resultaba arriesgado.

El presentador sintetizó su desencanto con una frase contundente: «No estuve a la altura de lo que merece la televisión pública». Esta explicación ocupó los primeros minutos del programa, convirtiendo el arranque en una especie de ajuste de cuentas televisivo, más similar a una terapia que al habitual monólogo humorístico.

RTVE subrayó que Broncano se disculpó por dos motivos fundamentales:

Haber permitido que Vox escogiera o gestionara la asistencia del público.

No haber mantenido el tono y la actitud que el espacio reclamaba durante la entrevista.

La rectificación se produjo tras una conversación con Abascal, que estuvo marcada por la ausencia de bromas y por el cambio de condiciones en el teatro. La Revuelta presentó esta entrevista como una emisión excepcional, pero la realidad es que esa excepcionalidad ocupó el centro del debate.

Abascal emerge reforzado del plató

Dos días después, la entrevista sigue generando discusiones en tertulias informativas y en redes sociales. El líder de Vox logró llevar el intercambio a un terreno que el programa no suele abordar: preguntas políticas, explicaciones extensas y poco espacio para la improvisación humorística.

Los críticos sienten que el formato facilitó un escenario favorable para el dirigente de la derecha patriota. Al reemplazar al público habitual por asistentes seleccionados por una agencia para esta ocasión, el programa evitó los abucheos, pero al mismo tiempo, sacrificó parte de su espontaneidad. El plató dejó de funcionar como un contrapunto y pasó a proyectar una imagen de normalidad y aceptación.

El efecto político de esta aparición ha sido especialmente incómodo para la llamada Brunete Pedrete Mediática y ha golpeado la moral del PSOE. Abascal logró algo que sus opositores no anticipaban: salir del programa con una conversación centrada en sus respuestas y no solo en su polémica condición de invitado. Esta entrevista, además, permitió a Vox presentar a su candidato en un entorno de máxima audiencia, lejos de los canales políticos tradicionales.

En términos de televisión, el resultado podría resumirse así:

Elemento Efecto Público gestionado por Vox Disminuyó la espontaneidad del formato Tono más serio Limitó el uso habitual del humor Disculpas posteriores Amplificaron el impacto de la entrevista Respuesta de Abascal Le permitió controlar el relato

La contradicción de la televisión pública

Desde su llegada a RTVE, Broncano arrastra el estigma de ser un fichaje de la Moncloa y un símbolo de la intervención del Gobierno en la televisión pública. Sus defensores argumentan que La Revuelta ha incorporado a figuras políticas diversas; por el contrario, sus detractores interpretan cada decisión editorial como una falta de neutralidad.

La entrevista a Abascal ha reabierto este debate, aunque desde una perspectiva diferente. El problema no fue únicamente invitar al dirigente de Vox, sino permitir que su equipo condicionara quién podía ocupar el teatro. La neutralidad no se logra cediendo el control de la audiencia al invitado. Tampoco se garantiza transformando una entrevista política en un diálogo sin contexto ni contraste.

El propio Broncano reconoció que había tomado una mala decisión. Su disculpa no elimina el impacto de la emisión, pero sí confirma que el programa comprendió la magnitud del error. En la televisión actual, una entrevista no se cierra cuando se apagan las cámaras; continúa en las tertulias, en las redes y en la lucha por imponer el relato.

La visita de Abascal ha evidenciado que un programa de entretenimiento puede transformarse en un escenario político en cuestión de minutos. Además, demuestra que cuando un espacio abandona su identidad para controlar una conversación, puede terminar otorgando al invitado la visibilidad que intentaba manejar.