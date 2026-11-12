¡El lío ese de Abascal con Jordi Wild!

Santiago Abascal no se sentó en la jornada del 11 de noviembre de 2026 ante Jordi Wild en The Wild Project. La entrevista, prevista para las 11:00 del miércoles 11 de noviembre dentro de un especial con los cuatro principales candidatos a las generales del 29N (Sánchez, Feijóo, Colau y el propio Abascal), se canceló la noche anterior. El plantón ha generado un lío de versiones cruzadas, un vídeo de 14 minutos de Wild profundamente decepcionado y un debate sobre control del mensaje, independencia editorial y las consecuencias de fiarse de la televisión pública.⁠

Jordi Carrillo de Albornoz Torres había conseguido un hito: sentar a los cuatro líderes en su formato de charla larga, sin preguntas pactadas y con el compromiso contractual de emitirlas íntegras, «sin tocar ni un solo píxel». Abascal había aceptado con un escueto «cuenta conmigo». El canal de The Wild Project supera los 7,4 millones de suscriptores y tiene un tirón notable entre público joven y masculino, precisamente el segmento donde Vox suele buscar oxígeno. Las otras tres entrevistas se publicarán el viernes 13, al inicio de la campaña.⁠

El detonante no fue Wild, sino lo ocurrido el lunes 9 de noviembre de 2026 en ‘La Revuelta‘ de David Broncano en TVE. Según VOX, RTVE y la productora El Terrat recortaron unos 40 minutos de la conversación (temas como sanidad, defensa de los servicios públicos, energía, soberanía o inmigración) y se niegan a entregar o publicar la grabación íntegra. El partido denuncia «secuestro» de contenido y que el recorte se hizo sin que ellos pudieran señalar qué partes eran prioritarias. Broncano ha reconocido incomodidad y errores en el formato. A partir de ahí, VOX endureció su política: no participará en grabaciones donde no tenga el mismo material que el entrevistador y control suficiente sobre su imagen y declaraciones.⁠

Fuentes del partido explicaron a COPE que Abascal estaba predispuesto (incluso a 40 metros del set) y que ofrecieron una solución intermedia: que el equipo de VOX grabara también y se quedara con copia del material. Wild lo rechazó porque suponía ceder derechos audiovisuales exclusivos o control que consideraba incompatible con su profesionalidad e independencia. «¿Qué tiene que ver Broncano conmigo? Yo soy otro mundo», argumentó el youtuber en su vídeo, calificando la cancelación de «jugarreta, injusta y esperpéntica» y falta de respeto a un trabajo que había preparado durante días con datos y verificadores. Insiste en que el contrato original ya garantizaba la emisión íntegra y que, si Abascal hubiera querido acudir, lo habría hecho.⁠

VOX, por su parte, niega que Wild haya incumplido nada y presenta la decisión como una medida de protección de la reputación en plena campaña, para evitar repetir el atropello de la televisión pública. No se trata de censura previa, sino de no entregar en exclusiva un material que luego pueda editarse selectivamente. El fondo es comprensible para quien ha visto cómo la TV pública y ciertos formatos tratan a la derecha: interrupciones constantes, recortes de los mejores pasajes y control unilateral del relato. Las formas, en cambio, son torpes: cancelar a horas de grabar un compromiso público genera el lío que Wild ha aireado y priva a Abascal de una tribuna potente.