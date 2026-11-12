La influencia de ‘Sálvame’ en los programas de tele-opinión es alargada y ha naturalizado el histrionismo y la payasada para captar espectadores

La huelga general apenas hizo mella en la televisión nacional: la programación mantuvo su curso habitual y las tertulias continuaron convirtiendo la actualidad en un espectáculo, tal y como apunta 20minutos.

La audiencia pudo ver imágenes de las movilizaciones, pero no experimentó una interrupción que modificara sus hábitos de consumo.

En este escenario, la impronta de Sálvame sobre la tele-opinión se torna clara.

El histrionismo, la exageración y la discusión constante han encontrado su lugar en espacios que, por su naturaleza, deberían organizar la información y facilitar su comprensión. La huelga no dejó de estar presente en la pantalla, pero se integró en una rutina de entretenimiento que confunde la relevancia con el simple ruido.

Una huelga sin cambio en la tele

Los principales canales mantuvieron una dinámica bastante normal. TVE conservó sus franjas informativas, a pesar de cancelar algunos programas y utilizar la señal del Canal 24 Horas. Antena 3 y Mediaset también optaron por no realizar cambios drásticos, aplicando solo alteraciones leves en sus informativos y magazines.

Los cambios más notables se dieron en algunas cadenas autonómicas. Canal Sur llegó incluso a dejar la pantalla en negro en dos ocasiones, mientras Telemadrid tuvo dificultades para sostener sus emisiones en vivo. En La 2 Cat y Radio 4 de RTVE Catalunya, la presencia de manifestantes en el plató obligó a suspender temporalmente las emisiones.

El resultado fue, cuanto menos, paradójico: había cámaras en las calles, pero la cobertura no alteró el relato predominante. Las manifestaciones se integraron en una programación diseñada para seguir sin pausa. La actualidad se abordó como cualquier otro tema, con la misma celeridad y la lógica del enfrentamiento.

Audiencias: el ruido como estrategia comercial

La televisión generalista ha comprendido que una tertulia vibrante atrae más a la audiencia que un análisis sereno. Los presentadores elevan el tono, los colaboradores se interrumpen entre sí, y los conflictos se convierten en fragmentos fácilmente compartibles en las redes sociales. La audiencia no solo busca información, sino también posiciones, gestos y enfrentamientos.

Esta transformación del sector ha acortado la brecha entre el debate político y el entretenimiento. La televisión persigue conversación, reacción y viralidad. En muchos casos, la profundidad del análisis queda relegada a la habilidad de cada participante para crear un momento atractivo.

Esta tendencia ha impactado incluso en los programas vinculados al Gobierno. Algunos espacios de TVE que intentan ofrecer una perspectiva más amable sobre Pedro Sánchez y su Ejecutivo se encuentran con mínimas audiencias, como revela Vozpópuli. Este dato no es necesariamente un indicativo de rechazo político, pero pone de manifiesto que la televisión pública no asegura atención si el formato no logra conectar con el público.

Además, la fragilidad política de Sánchez ha abierto un espacio para críticas más abiertas en la televisión. Durante años, su figura parecía intocable en las grandes cadenas. Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos y otros presentadores lanzaban reproches ocasionales, pero rara vez alteraban el marco general.

Hoy existen programas que ofrecen una crítica más contundente y que cuentan con una audiencia notable, como los relacionados con Iker Jiménez y Antonio Naranjo. Este fenómeno sugiere que había una demanda por una televisión de corte más conservador, aunque no había una oferta suficientemente consolidada para satisfacerla.

De El Hormiguero a La Revuelta

Durante los años más influyentes de Sánchez, El Hormiguero fue uno de los escasos programas líderes que se permitió incluir alguna crítica. La mayoría de esas observaciones eran en tono humorístico, pero incluso los comentarios más suaves parecían incomodar al presidente.

La reacción política fue la creación de La Revuelta, presentada por David Broncano en TVE. El programa nació con un claro objetivo de competir directamente con Pablo Motos. Durante un tiempo, consiguió superar en audiencias a El Hormiguero, aunque esta tendencia no se ha mantenido de manera constante.

La televisión pública se transformó así en un escenario de confrontación política y cultural. La elección de los invitados también adquirió un peso crucial. La entrevista de Sánchez en La Revuelta y la posterior aparición de Santiago Abascal revelaron hasta qué punto los partidos calculan dónde sentarse y, sobre todo, dónde negarse a hacerlo.

Sin embargo, el formato no siempre soporta esa carga. Una entrevista política requiere preparación, preguntas de seguimiento y la capacidad de mantener el control del diálogo. Cuando el presentador depende en exceso del personaje o del humor, la conversación puede desbordarse en una sucesión de gestos sin profundidad.

La campaña electoral sin periodistas

Este episodio también plantea preguntas sobre la ética y la credibilidad informativa. Los candidatos optan por programas de entretenimiento porque allí pueden controlar mejor el entorno, acceder a audiencias diversas y esquivar preguntas que incomodan. El problema surge cuando esos espacios prácticamente reemplazan a las entrevistas periodísticas.

Alberto Núñez Feijóo ha evitado La Revuelta, al tiempo que Abascal no participó en una entrevista con Jordi Wild. Pablo Motos aprovechó la ausencia de Sánchez para acusarlo de “torpeza política” y deslizar críticas a su decisión de declinar la invitación. Cada negativa se convierte en un contenido, y cada aparición se interpreta como una estrategia.

Este sistema desplaza la campaña electoral del ámbito de los debates y las ruedas de prensa hacia los platós. La política se adapta a los códigos del entretenimiento: un silencio se presenta como cobardía, una broma se transforma en argumento y una entrevista amigable se ve como un signo de cercanía.

La obsesión de Sánchez por el ecosistema mediático se enmarca en esta dinámica. No le basta con contar con espacios favorables en TVE o La Sexta; también busca ampliar su influencia hacia otros grupos y proyectos asociados a Prisa. Así, la televisión se convierte en una extensión de la estrategia política, no solo en un medio de comunicación.

La huelga general dejó una imagen elocuente para comprender este momento: incluso cuando la sociedad intenta pausar su rutina, la pantalla sigue hablando. Y cuando la televisión no cesa en su entretenimiento, la información corre el riesgo de perder la oportunidad de explicar lo que realmente sucede.