Núñez Feijóo y Pablo Motos arrasan las audiencias en El Hormiguero: lo más visto del día

La entrevista de Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero situó al programa de Antena 3 en el primer lugar de las audiencias del día. La participación del líder del Partido Popular volvió a poner de manifiesto la habilidad del programa de Pablo Motos para transformar la actualidad política en un evento televisivo de gran relevancia.

El espacio destacó en una franja horaria altamente competitiva, donde las cadenas principales se esfuerzan por captar la atención del público a través de entrevistas, entretenimiento e información. Esta emisión no solo consolidó el liderazgo de Antena 3, sino que también posicionó la charla entre Feijóo y Motos como el contenido más visto del día.

La llegada de Feijóo a la pantalla tuvo lugar en un contexto donde las entrevistas políticas se están convirtiendo en un elemento clave en la televisión generalista. La audiencia busca no solo conocer las posturas de los líderes, sino también presenciar sus reacciones en un ambiente más distendido que el de un debate parlamentario o una comparecencia oficial.

Uno de los momentos más destacados -y virales- del programa fue la respuesta de Pablo Motos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negarse a acudir al espacio televisivo.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH https://t.co/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Una entrevista con impacto en el prime time

El Hormiguero sigue una fórmula probada: una conversación sobre temas actuales, preguntas incisivas y un tono que se acerca al entretenimiento. Esta mezcla permite que los asuntos políticos lleguen a un amplio espectro de espectadores, incluyendo aquellos que no suelen sintonizar con los programas informativos tradicionales.

Lo siento por Sánchez, pero el 29N no hay huelga. El 29 de noviembre la gente va a votar y veremos qué opinan los españoles. https://t.co/dEkkfZOI6P — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

La emisión refuerza también el papel crucial que juegan los invitados políticos en la estrategia de las cadenas. Su participación genera conversación en las redes sociales, aumenta el interés por el programa y facilita la difusión de fragmentos de la entrevista en las horas siguientes.

Un mensaje a los pensionistas. https://t.co/1zfkIIRWWg — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

La televisión mantiene su capacidad de reunir audiencias

El éxito de El Hormiguero refleja una paradoja en el panorama audiovisual actual. Aunque el público consume cada vez más contenido a través de plataformas digitales, la televisión en abierto aún posee la capacidad de concentrar la atención cuando combina una figura conocida con un tema de relevancia general.

En este contexto, la intervención de Alberto Núñez Feijóo logró situar a El Hormiguero en el centro del debate televisivo. Este dato también beneficia a Pablo Motos, cuyo programa se mantiene como un referente en el entretenimiento nocturno y tiene la habilidad de atraer a distintos perfiles de espectadores.

La entrevista ilustra tres aspectos que continúan siendo fundamentales en las audiencias:

La relevancia del invitado.

La habilidad del presentador para fomentar el diálogo.

La transmisión en un horario de alta competencia.

El liderazgo de El Hormiguero vuelve a posicionar a Antena 3 como una referencia en el consumo televisivo diario. En un entorno de programación cada vez más diversificada, la entrevista de Feijóo logró unir a la audiencia en torno a una emisión común y convertir una charla política en uno de los grandes momentos televisivos del día.