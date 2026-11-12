Pablo Motos sopapea al «torpe y cobarde» Pedro Sánchez por rechazar la entrevista en ‘El Hormiguero’

Un error garrafal.

Pero así funciona el inquilino de La Moncloa y también quienes le llevan la estrategia comunicativa.

Pablo Motos volvió a poner en el punto de mira la estrategia de Pedro Sánchez para esquivar espacios donde su gestión pueda ser cuestionada con rigor. En un monólogo emitido en ‘El Hormiguero’ (Antena 3), el presentador calificó de torpe y cobarde al presidente del Gobierno por no presentarse en su programa, a diferencia de lo que ocurre en otros formatos más complacientes.

El vídeo mostró a Motos en plató, con las manos entrelazadas al principio y luego gesticulando con amplitud mientras lanzaba una batería de preguntas directas sobre temas de actualidad que afectan al Ejecutivo.

Destacó que, a diferencia de David Broncano en TVE, él no formularía cuestiones superficiales y obligaría al líder socialista a defender su gestión ante una audiencia amplia.

Esta intervención se produjo en un contexto donde el presidente ha priorizado apariciones en espacios que considera más favorables, evitando aquellos que podrían exponer puntos débiles de su acción de gobierno.

Brutal Pablo Motos llamando torpe y cobarde a Pedro Sánchez por no acudir a El Hormiguero y le lanza una batería de preguntas que destruyen al candidato del PSOE. pic.twitter.com/oJLiL8yzLc — Luis Rioja (@miescano351) November 11, 2026

Las preguntas que dejan en evidencia

Antes de recibir a Alberto Núñez Feijóo (PP), el presentador de Antena 3 confirmó lo que ya se intuía: Pedro Sánchez no pisaría el plató. Y lo hizo sin medias tintas:

Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, llamando cada día, mandando mensajes para que quedase por escrito, dándole todas las opciones posibles para venir, pero ha decidido no hacerlo. Por un lado, es una torpeza política, porque yo creo que aquí hay miles de votos, y por otro, a lo mejor es cobardía.

Sánchez, que ya había visitado el programa en cinco ocasiones (la última en junio de 2023, en plena campaña), optó por el silencio y la evasión. Mientras tanto, Feijóo sí se sentó. El contraste quedó servido: uno esquiva, el otro da la cara.

Motos sacó a colación la batería de preguntas que el inquilino de La Moncloa no quiso responder.

Y no se limitó al diagnóstico. Enumeró, con precisión casi quirúrgica, las cuestiones que tenía preparadas y que el presidente del Gobierno no contestará en el espacio de mayor audiencia de la televisión española. No son preguntas de tertulia ligera. Son asuntos que han marcado los últimos años de la legislatura.

La primera apuntaba a las prioridades: por qué se marchó de vacaciones 24 días mientras se producía la crisis en Ceuta, descrita en el programa como una invasión del territorio español. La segunda iba dirigida a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero: si pone la mano en el fuego por él. La tercera era directa sobre la okupación: si está a favor o en contra de los okupas.

A partir de ahí, el listado se adentró en el terreno judicial y de las cloacas. Motos preguntó quién le habría pagado a Leire Díez para contactar con narcotraficantes con el objetivo de eliminar a la jueza que investigaba a su hermano, y por qué, si no son ellos, no la demandan. Continuó con el núcleo duro de los escándalos: Ábalos, las prostitutas, Cerdán y Koldo. Y la pregunta más incómoda: cómo es posible que, yendo con ellos un año en el mismo coche durante la campaña de las primarias, no se enterase de nada.

No faltaron Puigdemont ni el Sáhara. Motos quiso saber cuál es el beneficio concreto que España ha sacado de la operación sobre el territorio del Sáhara Occidental. Y cerró el bloque de gestión de crisis con una enumeración de emergencias en las que, según el presentador, los ciudadanos se han sentido abandonados mientras el Gobierno insistía en que lo estaba haciendo todo bien: la DANA, el volcán de La Palma, el accidente de Adamuz, el de Urda y la propia situación de Ceuta.

La última pregunta era casi existencial: si esta España, con todo el mundo envenenado, es la España con la que él soñaba.

La negativa de Sánchez no es un hecho aislado. Desde principios de octubre, el equipo de ‘El Hormiguero’ había intensificado los contactos. Hubo llamadas diarias, mensajes y un ultimátum. Motos llegó a decir públicamente que «nos estás esquivando». Sánchez, sin embargo, sí ha concedido entrevistas o apariciones en otros espacios. La elección de foros parece selectiva.