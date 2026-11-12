Santiago Abascal revela a Susanna Griso las razones por las que no acude al podcast de Jordi Wild

Era la entrevista más esperada.

Santiago Abascal dio explicaciones en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) sobre el plantón que le dio a Jordi Wild.

El líder de VOX, que fue el primero en responder al ofrecimiento del conocido youtuber, optó por rechazar a última hora acudir a la entrevista por mor de lo que le había pasado el lunes 9 de noviembre de 2026 en TVE con David Broncano en ‘La Revuelta’.

‼️ COMUNICADO DE VOX: RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso. Comunicado ⬇️ https://t.co/bDndKEFfm8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026

Al youtuber no le gustó la decisión de Abascal:

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT https://t.co/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

El presidente del tercer partido de España reiteró que su decisión de no acudir finalmente al canal de Jordi Wild se debía a un motivo de no poder tener un control sobre el material.

🔈🔈🔈Santiago Abascal (VOX) responde en ‘Espejo Público’ a Jordi Wild y admite que no acudió por lo que pasó en ‘La Revuelta’: «No tengo nada contra Jordi Wild, decidimos no acudir exactamente por lo que había pasado en La Revuelta.» https://t.co/aYWE9ZT8je — Luis Rioja (@miescano351) November 12, 2026

Abascal, a la pregunta directa de Griso sobre los motivos de cancelar horas antes su entrevista con el influencer, dijo sentirlo enormemente, pero que no iba a volver a arriesgarse a que le pasara lo que le sucedió en RTVE:

Sí, yo tengo que decir que no tengo nada contra Jordi Wild, que lo siento por él, yo estaba ayer en Cataluña precisamente, primero en Gerona y después en Tarragona, y había reservado un espacio para esa entrevista, y finalmente decidimos no acudir exactamente por lo que había pasado en ‘La Revuelta’, porque tomamos la decisión que es irreversible, de que nunca más un candidato de VOX, de un portavoz de VOX, va a ceder los derechos en exclusiva de una intervención o de una entrevista a ningún tipo de entidad ni pública ni privada. Ese es el planteamiento, queríamos grabarla también nosotros, él lo ha considerado una ofensa a su trabajo, yo lo respeto, pero nuestra decisión es irreversible, nunca más un portavoz de VOX va a actuar en esas condiciones, porque hemos cometido un error en ‘La Revuelta’, y no vamos a volverlo a cometer de ninguna manera, nosotros representamos a mucha gente, yo no me represento solo a sí mismo, representamos a muchos españoles, y no queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso, ni a ningún tipo de edición, ni a la confianza en el que está enfrente, nos han pasado cosas precisamente por confianza, y no van a volver a ocurrir.

Susanna Griso quiso ahondar en los motivos de esa cancelación:

Jordi Wild les acusa de querer tener el control sobre la difusión de sus respuestas y entiende que eso es una excusa porque le ha salido bien la entrevista con Broncano y ahora no quiere someterse a esta entrevista que pasaba por ser más dura y al control de un verificador. Sabe que le puede costar, y ya le está costando duras críticas entre los votantes más jóvenes, que son un importante caladero para VOX, que efectivamente le llaman a usted cobarde, derechita cobarde.

El líder de VOX insisitó en su planteamiento inicial:

Bueno, yo asumo las críticas y las consecuencias de mis decisiones, más cuando son irreversibles, consecuencias de las decisiones de mi equipo. Decisiones que tomo yo personalmente con mi equipo y lógicamente la gente es libre de interpretarlas como quiere, tanto Jordi Wild que ha sido la víctima de un error nuestro anterior, como de algunas personas que esperaban este espectáculo con mucha ilusión y que se van a quedar sin verlo. Yo lo lamento, pero es una decisión firme. Nosotros, como he dicho antes, no nos representamos solo a nosotros mismos, sino a mucha gente y no va a volver a ocurrir que nosotros no podamos meter una cámara en un programa que no se emite en directo. Eso a partir de ahora va a ser siempre así.

Aseguró que VOX ya no va a prestar su confianza para formatos que no son en directo: