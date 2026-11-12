Tezanos lanza su último chiste en el inicio de la campaña: victoria de Sánchez y PP-Vox sin mayoría

El barómetro del CIS emerge al comienzo de la campaña con una imagen electoral que parece salida de una realidad alternativa: triunfo del PSOE, caída del PP y un PP junto a Vox que no logra alcanzar la mayoría absoluta.

La encuesta otorga a Pedro Sánchez el primer lugar con un 33,3 % de los votos y le asigna entre 134 y 143 escaños. El PP se situaría en un rango de 98 a 106 diputados, mientras que Vox obtendría entre 57 y 65 escaños. En el mejor de los escenarios, la suma conjunta de ambas formaciones lograría 171 parlamentarios, cinco menos de los 176 necesarios para dominar el Congreso.

El contraste con la mayoría de encuestas recientes es contundente. Los demás sondeos dibujan un giro hacia la derecha, con un PP liderando la contienda y un Vox en un crecimiento suficiente para, al menos sobre el papel, asegurar una mayoría absoluta del bloque. En cambio, el CIS presenta a los socialistas en una clara ventaja, convirtiendo la campaña en un enfrentamiento entre la estadística oficial y la que encontramos en los quioscos.

Una encuesta de gran tamaño, pero con una lectura cuestionada

El estudio se basa en 45.074 entrevistas en 4.190 municipios de toda España. La recolección de datos se llevó a cabo entre el 7 y el 30 de octubre, por lo que recoge un periodo previo al inicio formal de la campaña así como las reacciones del público ante eventos recientes, entre ellos el accidente de tren en Urda.

La amplitud de la muestra podría darle un aire de precisión al barómetro. Sin embargo, el tamaño por sí solo no resuelve la controversia sobre la estimación final. La «cocina electoral» —el ajuste que transforma respuestas en escaños— es el foco de las críticas al CIS, sobre todo cuando sus previsiones se desvían tanto de las tendencias generales.

Partido Estimación de voto Escaños previstos PSOE 33,3 % 134-143 PP 25,5 % 98-106 Vox 18,4 % 57-65

Dentro de la fotografía electoral aparece un dato político significativo: el PP perdería ocho puntos en comparación con las elecciones de 2023, mientras que Vox mostraría un incremento claro. La combinación de estos factores presenta una paradoja: el partido de Alberto Núñez Feijóo no avanza, pero la derecha mantiene una capacidad parlamentaria considerable gracias al ascenso de Santiago Abascal.

El factor Tezanos se suma a la campaña

La credibilidad del CIS se ha convertido en un tema más en el ámbito electoral. Cada barómetro no solo refleja el estado de la opinión pública; también alimenta una disputa narrativa. Para el PSOE, el estudio se convierte en un argumento para hablar de remontada y desafiar al PP como fuerza dominante. Para la oposición, en cambio, representa una previsión con tintes políticos que se distancia de prácticamente todos los indicadores privados.

El Gobierno ha sabido aprovechar este dato. Félix Bolaños ha defendido que hay una tendencia al alza en el PSOE y ha señalado que los sondeos de 2023 tampoco acertaron con precisión el resultado final. Aunque hay un matiz de verdad en su argumento —las encuestas no son lo mismo que las urnas y las campañas pueden influir en el voto—, comparar errores pasados no garantiza la exactitud del nuevo pronóstico; solo recuerda que las certezas en demoscopia tienden a desvanecerse con rapidez.

Las repercusiones para la campaña

El informe llega en un momento en el que cada partido busca establecer una expectativa clara. El PSOE recibe un impulso que podría motivar a su electorado y darles la oportunidad de presentar las elecciones como una contienda abierta. Por otro lado, el PP enfrenta un doble reto: sustentar que la alianza con Vox sigue siendo viable y evitar que el voto útil se concentre solo en sus siglas.

Vox, a su vez, se ve fortalecido en términos de influencia. Aunque el CIS no garantiza una mayoría con el PP, le otorga hasta 65 escaños, casi el doble de los logrados en 2023. Esta proyección podría elevar sus demandas en futuras negociaciones y complicar la prometida autonomía del partido popular.

Además, quedan tres incógnitas cruciales:

La participación, especialmente en las grandes ciudades.

La transferencia de votos entre PP y Vox.

La capacidad del PSOE para traducir una ventaja demoscópica en movilización efectiva.

El dato más llamativo no reside únicamente en quién se lleva la victoria, sino en la discrepancia entre el CIS y el resto de estudios. Mientras muchas encuestas sugieren una mayoría cómoda de PP y Vox, el organismo público niega incluso que ambas formaciones alcancen juntas los 176 diputados. Durante la campaña, cinco escaños pueden parecer una línea divisoria; en la noche electoral, pueden convertirse en un abismo o simplemente en una nota al pie.