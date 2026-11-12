Tomás Gómez desmonta la estrategia de Sánchez con Begoña Gómez: «No da puntadas sin hilo»

La estrategia calculada detrás del gesto

Tomás Gómez, quien fuera secretario general del PSOE de Madrid y conoce de cerca a Pedro Sánchez, no tiene dudas sobre la naturaleza de la comparecencia del presidente con su esposa en el Comité Federal: «No menosprecéis a Pedro Sánchez, no da puntadas sin hilo».

Según el exdirigente socialista, el presidente tiene la necesidad urgente de movilizar a los electores del Partido Socialista que en este momento están despistados, porque no quieren votar al PSOE pero tienen dudas sobre a quién dar su voto el día 20.

Del escenario judicial al emocional

Gómez identifica una clara operación de distracción y reconversión del problema: «Lo que ha hecho con Begoña Gómez es, primero, que estemos hablando de Begoña Gómez, que no tendríamos porque no es un asunto que afecte al futuro de los españoles».

El análisis continúa señalando que Sánchez está transmitiendo un mensaje simple: «Mi mujer es inocente de lo que se le acusa porque nos queremos y somos la familia perfecta. El amor todo lo puede». Es decir, está cambiando los problemas judiciales y políticos a escenarios emocionales, siempre, permanentemente.

Ruptura de todas las normas del partido

El excandidato socialista destaca hechos sin precedentes en la historia reciente del PSOE:

En el Comité Federal no se votaron las listas electorales: «Lo que dijo el sumo sacerdote es lo que se va a hacer»

Una persona imputada no solo no fue apartada, sino ovacionada

Se quebrantó la tradición de retirar la militancia hasta la resolución judicial

«Yo en mi vida he visto que en un Comité Federal, como el del PSOE, se aprueben las listas electorales y no se vote», afirma con rotundidad Gómez.

La comparación con Casillas y Carbonero

Ante las comparaciones mediáticas, Tomás Gómez lanza una ironía demoledora: «Pedro Sánchez debería saber que ni él es Casillas ni ella es Sara Carbonero. Tampoco acabaron bien. Bueno, pero por lo menos no en la cárcel. Porque los otros sí están en la cárcel».

Del populismo al «pedronismo»

El análisis más profundo llega cuando Gómez acuña un nuevo término: «Habéis planteado antes lo del populismo. Yo estoy hablando de pedronismo porque es exactamente el peronismo».

Define esta estrategia como un movimiento populista que:

Tiene un continente sindical sin contenido

Elimina estructuras de control y de poder

Establece un relato alternativo a la realidad

«Es de libro», sentencia el exdirigente socialista, estableciendo un paralelismo directo con el modelo político argentino que ha marcado décadas de política latinoamericana.