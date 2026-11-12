El Tribunal de Cuentas borra la sonrisa a ‘Chiqui’ Montero: examina Loterías por 3.539 millones sin una explicación clara

El dinero correspondiente a los premios no reclamados regresa al Tesoro, pero el destino de esos 3.539 millones sigue sin una justificación parlamentaria adecuada. El medio que ha revelado el caso pone el foco en la Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y en la gestión supervisada por el Ministerio de Hacienda, que en aquel momento era dirigido por María Jesús Montero.

La cifra asusta, aunque no implica necesariamente que el dinero se haya perdido. La cuestión se complica al intentar aclarar cómo se llegó a esa suma, cómo se ha contabilizado y cuándo se integró finalmente en las cuentas del Estado. En el ámbito financiero, la ausencia de una explicación nítida puede resultar mucho más incómoda que el propio monto.

Una reclamación pendiente desde 2025

El Tribunal de Cuentas aprobó el 29 de octubre un informe con información actualizada hasta julio de 2026. En este documento se señala que SELAE aún no había contestado a la solicitud realizada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Este requerimiento se aprobó el 8 de mayo de 2025 y se incluyó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio de ese año. Casi un año y medio después, el tema sigue sin cerrarse. La entidad pública no solo debía proporcionar datos, sino también aclarar sus diferencias sobre la expresión «premios no repartidos».

SELAE argumenta que ese término no representa una categoría jurídica o contable definida. Prefiere referirse a ellos como premios no cobrados o no reclamados. Desde su perspectiva, cuando se extingue el derecho a recibir un premio, el dinero regresa al Tesoro y se contabiliza como otros ingresos.

La respuesta ofrecida por el fiscalizador considera insuficiente la argumentación presentada, ya que la empresa no expuso sus razonamientos ante la comisión parlamentaria. Por lo tanto, la discusión no es únicamente de terminología:

¿De dónde provienen exactamente los 3.539 millones?

¿A qué periodo se refieren?

¿Cuáles cantidades caducaron y en qué fecha?

¿Cómo se contabilizaron en las cuentas públicas?

¿Qué controles se implementaron en SELAE sobre dichos fondos?

Pagos cuestionados y responsabilidad política

El informe también menciona 519 expedientes de premios pagados entre 2023 y 2025, por un total de 14,79 millones de euros, cuya documentación justificativa estaba faltante o incompleta. El Tribunal critica a Loterías por no solicitar a las entidades bancarias la devolución de esas cantidades, usando las facultades establecidas en los contratos.

SELAE tiene una opinión diferente. Asegura que dicho mecanismo debe utilizarse únicamente para pagos indebidos y sostiene que solo identificó cuatro casos con circunstancias posiblemente invalidantes. El Tribunal adopta una postura más rigurosa: si faltan los justificantes correspondientes, hay fundamentos suficientes para reclamar el dinero.

La mención a Montero lleva implícita una clara dimensión política, aunque el informe no significa de por sí una acusación formal. La exministra estuvo al frente de Hacienda durante parte del periodo en cuestión y luego asumió la primera vicepresidencia del Gobierno. La oposición podría aprovechar este caso para exigir responsabilidades, mientras que el Gobierno probablemente insistirá en que SELAE cuenta con independencia y gestión propia.

Lo central será esclarecer si se trató de una mera carencia administrativa, de una mala práctica contable o de un perjuicio tangible para las arcas públicas. Esta distinción tiene su importancia: cada escenario puede dar lugar a diferentes consecuencias políticas y legales.

El caso también pone de manifiesto una paradoja muy propia de nuestro país: el Estado maneja sin problemas el cobro del décimo, la fiscalización del premio y el anuncio del sorteo, pero se encuentra con dificultades cuando se trata de aclarar el billete que nunca fue reclamado. Mientras tanto, el expediente seguirá aguardando una respuesta tan sencilla como necesaria: cuánto dinero realmente volvió al Tesoro y bajo qué concepto.