Aldo Comas apoya a Abascal y da los motivos por los que el líder de VOX renunció a la entrevista con Jordi Wild

Sin pelos en la lengua.

Aldo Comas salió en defensa de Santiago Abascal tras la renuncia del líder de VOX a la entrevista prevista con el youtuber Jordi Wild.

El influencer sostuvo que la ausencia no le va a costar apoyo electoral y subrayó que el político debía hacer un alto ante una agenda mediática muy exigente en la que varios medios lo reclamaban al mismo tiempo.

Comas explicó que Abascal aparece como una persona extremadamente tímida, con una familia a la que apenas ve por el ritmo de compromisos. El influencer recordó que el político ha participado en programas como el de Broncano y que, en ese momento, era reclamado por múltiples plataformas y televisiones.

Lejos de perjudicarle, la decisión de no acudir al podcast de Jordi Wild el 13 de noviembre de 2026 respondió a la necesidad de gestionar un calendario saturado donde la exposición mediática ya era elevada.

Aldo Comas da su punto de vista sobre el plantón de @Santi_ABASCAL @vox_es a @JordiWild en la entrevista que iba a publicarse este 13 de noviembre de 2026. El influencer tiene claro que el político no va a perder votos por haber renunciado a acudir a ese podcast y rechaza la… pic.twitter.com/hEE7dbOK83 — Luis Rioja (@miescano351) November 13, 2026

El influencer no se cortó un pelo a la hora de salir en defensa del presidente de VOX:

El decir que ahora ha perdido puntos por no haber ido a lo de Wild, después de haber estado en absolutamente todos los medios, que se ha hecho Griso, Telecinco, Ana Rosa, Televisión Española, todas las radios, o sea, si hay algo que no podemos decir es que no ha dado la cara. Y yo creo que todos deberíamos pensar también en que la gente es humana, ¿no? Yo, conociendo a Santi, he visto que es un tío extremadamente tímido, es un tío que no le gusta la televisión, o sea, él ha venido a hacer política, ha venido a hacer su propia reconquista, pero es puramente pasional. O sea, yo no he visto un ser monigote preocupado por la apariencia y tal, al contrario, él es un tío tímido, con sus miedos, con una familia que no está viendo en toda la campaña y la política, que verdaderamente a nivel conciliación es un mundo muy duro, y simplemente no ha podido más ahora con esto del Jordi Wild.

Comas consideró que todo vino a colación de lo que pasó en ‘La Revuelta’ (TVE):

Cuando tú pactas con un Broncano que se va a emitir la entrevista íntegra y te censuran 50 minutos, porque imagina, imaginaos si se lo zampó en esa hora y pico que vimos, imagínate los 50 que han quitado, eso debe ser colacao puro. Pero claro, y ahora cancela eso y ¡oh, qué bajo ha caído! A ver, que no se haga un blog, un blog de un señor que mucho respect, pero que al final la trascendencia real a nivel información y mensaje que pueda tener eso es absolutamente relativa, yo creo que Santiago no está aquí en una competición de quién va más y quién va menos, simplemente que creo que ha petado y que la gente también tiene derecho a decir, oye, no más. Pacta una entrevista de 50 minutos. De repente te tienen dos horas ahí. Te prohíben grabar la entrevista en paralelo, porque es que yo lo tenía que haber hecho muchas veces en Televisión Española, y luego que le tengas que ceder los derechos de las imágenes para que hagan lo que quieran. O sea, con los derechos de las imágenes de esta entrevista pueden hacer un videoclip de Abascal casi bailando en una granja de marsupiales.

También recordó que Jordi Wild no era alguien proclive a Abascal y que hasta había dejado en años pasados unos mensajes bastante reveladores: