¡Sánchez y Begoña arrancan campaña bailando sobre la memoria de las víctimas!

El PSOE ha seleccionado Sevilla como el escenario para retomar la música, los bailes y la efervescencia electoral. Pedro Sánchez y Begoña Gómez hicieron su ingreso juntos en el escenario del Fibes, convirtiendo el inicio de campaña en una clara exhibición de unidad tanto emocional como política, mientras la tragedia ferroviaria de Urda sigue viva en la memoria colectiva.

La imagen se produjo tras varios días de recato. El partido había atenuado el tono festivo tras el trágico accidente, que se saldó con 69 víctimas fatales, pero ahora parece que la dirección socialista ha decidido que el duelo no puede dominar la dinámica de la campaña. No obstante, este regreso a la coreografía política suscita un debatido cuestionamiento sobre la sensibilidad institucional y el momento adecuado para la electoral.

Una puesta en escena bien pensada

El evento dio inicio con música y una actuación de rap, antes de que Sánchez hiciera su entrada al recinto al son de T’Amaré, la popular canción de Tony Grox y Lucycalys, ganadora del Benidorm Fest. Poco después, apareció Begoña Gómez, quien participó por primera vez en un mitin del PSOE y acabó bailando junto a su esposo y María Jesús Montero.

La composición de la escena no fue al azar. El presidente lucía una camiseta roja con el lema «La fuerza de las mujeres», mientras que su discurso colocaba a Gómez como una figura crucial en la lucha feminista. Su defensa de una trayectoria profesional que ha sido objeto de controversia en los tribunales se entrelazó en el relato socialista sobre los ataques que la derecha dirige a las mujeres.

Esta estrategia rememora lo ocurrido en 2023: hacer de la campaña una disputa emocional, presentar a Sánchez como un líder accesible y movilizar un electorado progresista que, según las encuestas, atraviesa momentos de inquietud. El dilema ahora es que el contexto es considerablemente más complicado.

Urda: 69 personas perdieron la vida.

69 personas perdieron la vida. Adamuz: 46 fallecidos en otro siniestro ferroviario mencionado en el debate actual.

46 fallecidos en otro siniestro ferroviario mencionado en el debate actual. Elecciones: la campaña se desarrolla en un marco marcado por la seguridad, la gestión y la responsabilidad institucional.

La memoria de las víctimas en el centro del debate

Las críticas han señalado la distancia entre el tono festivo del mitin y la actualidad de la tragedia. Algunos medios y usuarios han denunciado que el PSOE ha recuperado el espectáculo demasiado pronto, mientras el duelo por las víctimas aún estaba muy presente en la conversación pública.

El contraste es notable, ya que, solamente unos días antes, Sánchez había incorporado momentos de silencio y mensajes serios en sus discursos. La transición de un ambiente musical contenido a uno lleno de danza comunica un mensaje claro: es hora de reactivar la campaña y dejar atrás el período de luto. En el ámbito político, el tiempo es implacable; por otro lado, la memoria de las familias es mucho más sutil.

La elección de Sevilla añade otra dimensión a este cuestionado episodio. Andalucía ha sido, a lo largo de la historia, un bastión crucial para el socialismo en las elecciones generales, y el PSOE necesita transformar la energía de su militancia en votos. Con este acto, se pretendió mostrar una «remontada» frente a PP y Vox, con un enfoque especial en el voto femenino y la amenaza de retrocesos sociales.

El papel de Begoña

La participación de Gómez busca desviar la atención de los tribunales hacia la política. Su presencia pública brinda al PSOE una ventana para presentar la investigación judicial como una parte de una ofensiva contra la familia del presidente, una táctica que Sánchez ha invocado en campañas pasadas.

Sin embargo, esta estrategia trae consigo ciertos riesgos. Cualquier aparición de la esposa del presidente inevitablemente se convierte en una defensa indirecta de su situación jurídica, dado que ella no ocupa un cargo electo. El mensaje feminista podría energizar a los más convencidos, pero es dudoso que sirva para neutralizar las inquietudes sobre transparencia, rendición de cuentas y el uso político de la vida personal.

Así, la campaña socialista se encuentra atrapada entre dos realidades: la del presidente que intenta proyectar un mensaje optimista y la del Gobierno obligado a rendir cuentas por una reciente tragedia ferroviaria. El baile puede llenar un pabellón, pero también avivará la crítica de que Moncloa confunde la comunicación política con un mero espectáculo.

Como un detalle que no pasa desapercibido, el lema ha evolucionado de «La fuerza del amor» a «La fuerza de las mujeres», mientras Sevilla se reconfiguraba como el escenario de música, camisetas rojas y retratos familiares: la política sentimental ha cambiado su eslogan, pero no su esencia.