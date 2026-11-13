Elisa Beni ve el esperpento de la imputada Begoña en el arranque de campaña y dice lo que piensan todos

La periodista Elisa Beni no se anduvo con rodeos.

Mientras el PSOE intentaba presentar la sorpresiva intervención de Begoña Gómez en el mitin de arranque de campaña en Sevilla como un acto de reivindicación feminista, la colaboradora de ‘Espejo Público’ (Antena 3) puso nombre a lo que muchos estaban pensando: un esperpento.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y actualmente imputada en varias causas judiciales, subió al escenario para dirigirse a las mujeres y proclamar que “ya basta de ser señoras de”. La respuesta de Beni fue inmediata y demoledora:“Dice ya basta de ser señoras de… será que ella lo ha sido, pero hay gente que llevamos batiéndonos el cobre por ser nosotros mismos desde hace décadas”. Y añadió la frase que resume el sentir general:“Deben pensar que las mujeres somos tontas”.

Para Beni, la aparición de la imputada en pleno arranque electoral no solo es una instrumentalización burda del feminismo —una estrategia que, según ella, el PSOE aprendió de Podemos—, sino que resulta especialmente grotesca en el contexto actual. Hablar de “la vuelta del amor” apenas días después del trágico accidente ferroviario de Urda, con 69 muertos, le pareció “surrealista”.

Otros colaboradores del programa coincidieron en la crítica. Joaquín Manso, director de El Mundo, señaló la desconexión de la intervención con los problemas reales de los ciudadanos y se preguntó qué cargo justifica que Begoña Gómez participe en un mitin del partido si no es precisamente el de “señora de”. Marcos de Quinto fue más allá: “Es una buena baza… pero para la oposición”. Solo Afra Blanco se desmarcó, defendiendo que Gómez, como militante, tiene derecho a tomar la palabra.

Elisa Beni, sin embargo, fue más lejos y tocó el nervio: después de la ley trans y de las polémicas de Ábalos y Koldo relacionadas con la prostitución, el PSOE tiene “complicado” recuperar el voto femenino. Y en lugar de sacar a las feministas del partido que llevan décadas luchando de verdad, prefieren utilizar a la esposa del presidente, imputada, como estandarte.“Sánchez las ha arrumbado”, sentenció Beni. Y con esa frase dejó claro lo que, a juicio de muchos, es el auténtico esperpento de este arranque de campaña: pretender que las mujeres no se den cuenta.