Feijóo sale victorioso con Jordi Wild: «¡Yo prefiero tener esta foto que toda la colección de Sánchez!»

La campaña electoral ha hallado un escenario insólito: el salón de un pódcast y de Youtube.

Y eso que el ruido previo ha sido ensordecedor, precisamente por la ausencia a última hora del candidato de VOX, Santiago Abascal.

Durante cerca de dos horas, Alberto Núñez Feijóo respondió a las preguntas de Jordi Wild en una entrevista publicada este 13 de noviembre, día de arranque de la campaña.

En ella, abordó varios temas durante más de una hora, y entre ellos, el ya mítido episodio de sus fotografías con Marcial Dorado, transformando la incomodidad en una ofensiva contra Pedro Sánchez.

El presidente del PP no se presentó a un encuentro amigable ni a un mitin con preguntas preparadas. Wild no dudó en insistir en el episodio más controvertido del pasado del dirigente gallego: las imágenes del yate tomadas en los años noventa junto a Dorado, en aquel entonces famoso por sus actividades de contrabando de tabaco y posteriormente condenado por narcotráfico. Feijóo argumentó que desconocía esa faceta de su historia y defendió su derecho a ser evaluado en el contexto de aquellas fotografías.

«Yo esto ya se lo expliqué a los gallegos en el año 2013, que conocí a esta persona cuando no tenía nada que ver con el narcotráfico y en el contexto político de un ayuntamiento, de donde él vivía. Lo que había es que en su momento había tenido contrabando de tabaco, no había nada de narcotráfico, de hecho se le imputan tres o cuatro años después de que yo tuviera una relación con él. Y en esa foto no estamos solos, ¿no te sorprende que no salga nadie más?» «Yo soy responsable de mi biografía y respondo por ella. Si en 30 años esto es lo que hay, que la gente juzgue». «Estas fotos empezó a usarlas Sánchez, y él tiene que responder algo: ¿es verdad que sus primarias las financió con el dinero de la prostitución? ¡Yo prefiero tener esta foto que toda la colección de Sánchez!»

Una polémica antigua con nueva audiencia

La imagen del yate lleva más de diez años siendo un clásico en el repertorio político español. El PSOE la ha utilizado para poner en tela de juicio el criterio y las amistades de Feijóo, mientras que el PP se defiende alegando que se trata de un asunto privado que ocurrió mucho antes de que el político asumiera altos cargos públicos. En el pódcast, el popular reafirmó esa versión, aunque esta vez tuvo que hacerlo ante un entrevistador que no dudó en repreguntar y ante un público menos acostumbrado a los códigos de la política convencional.

Este formato benefició a Feijóo al darle la oportunidad de exponer su defensa sin interrupciones parlamentarias ni el tiempo limitado de un debate televisivo. Sin embargo, también lo expuso más: cada respuesta queda grabada, circula en fragmentos y puede ser revisada fuera de contexto en las redes sociales. La política digital tiene esa cruel peculiaridad: permite hablar más, pero perdona menos.

La frase que destacó en el intercambio fue su comparación con las fotografías que, según él, afectan el entorno del presidente del Gobierno. Feijóo afirmó que no poseía imágenes con prostitutas financiadas con dinero público y planteó si las primarias que llevaron a Sánchez de nuevo al liderazgo socialista recibieron fondos provenientes de actividades de prostitución relacionadas con su familia política.

No obstante, la acusación no fue respaldada durante la entrevista por una prueba concreta que la validara. Wild lo evidenció de manera clara y advirtió que convertir sospechas en certezas puede cruzar una línea delicada. Sin embargo, el líder popular persistió en su ataque, presentándolo como una reacción a años de utilización política de su fotografía con Dorado.