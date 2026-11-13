Fiasco de Pedro Sánchez, acorralado por un incisivo Jordi Wild: «Te he preguntado que si hubieras cesado a Óscar Puente…»

Por más que Jordi Wild insistía al socialista que vivimos azotados por una política absolutamente crispada y que eso es responsabilidad de todos, no lo hay más tozudo que el presidente del Gobierno -ya afortunadamente por poco-.

«Creo que los insultos y la polarización son asimétricos».

Y luego suelta lo de Goebbels, otra vez, siguiendo con el camino de victimizarse. Pesadísimo, hasta desagradable. Con lo fácil que es reconocerlo.

«He visto peleas en el Congreso que han sido violentas», insistía el entrevistador.

Pero erre que erre Pedro Sánchez: «Lo que ha habido es defensa con convicción de mis principios y valores».

Es una buena muestra lo de la entrevista fue en sí. Un entrevistador cargado de carisma, con un público gigante detrás, decidido a hacer preguntas incómodas, y luego un entrevistado incapaz de ser honesto, tirando únicamente balones fuera y con la careta y la mentira como traje inequívoco.

La entrevista en el canal de Youtube a cargo de Jordi Wild, publicada este viernes 13 de noviembre en el arranque de campaña.

Sobre la chapuza mortal de los trenes

«Durante estos 8 años hemos tenido que, uno, revertir la infradotación presupuestaria de la anterior Administración, la de Rajoy, 15 años hemos tardado. Dos, hay muchos territotrios en el país que quieren extender la línea de alta velocidad. Y tres, el mantenimiento de todas esas vías…»

«O sea, ¿crees que el tren está ahora mejor que hace ocho años? Y no solo hablo de accidentes mortales. Averías, retrasos, esto no es serio…» Preguntaba Jordi Wild, pero daba realmente lo mismo porque el porque Sánchez tiene capacidad de decir cualquier cosa y la contraria.

«No se sabe exactamente qué es lo que pasó en Adamuz… Hay una investigación abierta… Parece que esta es más clara con la decisión de seguir o no el protocolo cuando el sistema cae… La dimisión posterior fue acertada».

Cómo será el tema que Jordi Wild tuvo que cerrar el tema: «Pareciera que estás alabando la gestión. No puedes comparar una catástrofe natural con el estado de una red pública. Yo espero de mi Gobierno responsabilidades y más autocrítica, y he escuchado muy poca autocrítica, de tu ministro primero. Si Puente no hubiera dimitido, ¿lo hubieras cesado?»

Sánchez no responde. Wild insiste. Sánchez no responde. «Yo siempre he asumido la responsabilidad».

Ceuta y Pegasus

«Tú entiendes que la gente piense que Marruecos es responsable? ¿Para ti es responsable?» Apretaba Jordi Wild después de muchas perogrulladas del presidente. Repsondía:

«Cuando se produce la avalancha nos enfrentamos al dilema de liarnos a tiros con chavales que van desarmados que están saltando al mar o tratamos de absorberlos para que posteriormente se puedan ir? Es evidente que el régimen marroquí viéndose sobrepasado lo que hizo fue facilitar en frontera que se pudiera gestionar esta crisis».

Ya ven…

De un paso a otro, el hackeo a su móvil y el consiguiente sometimiento a Marruecos que sabe todo hijo de vecino:

«El móvil de un presidente es un poco como… ¿Existen los OVNIs? ¿Qué puede tener el presidente del Gobierno en su móvil? Yo te lo dejo… Y además que yo sepa Pegasus es de Israel. Que eso que dice Abascal de que mi rey es Mohammed VI… Pues hombre…»

Se vino entonces un careo interesante:

Wild: «Yo no entiendo que en ese momento te fueras de vacaciones, un presidente del Gobierno es eso lo primero». Sánchez: «Yo estuve trabajando todos los días, un presidente del Gobierno no tiene código postal Yo estaba con mi familia en otra sede del Gobierno, pero trabajando».

La banda del Peugeot

Se explica Sánchez: «En el coche Koldo a lo mejor estuvo de manera muy anecdótica. Ábalos y Santos sí, y te puedo garantizar que conmigo delante jamás hicieron ninguna broma ni ningún comentario. Yo no sabía que consumía prostitución».

Interrumpía Wild: «Pero hay dos situaciones horribles, que no te enteraras o que miraras para otro lado».

Le sacaron entonces los verificadores de Jordi Wild unas declaraciones poniendo en valor a Koldo García. Y son tremendas en tonos de hasta admiración. Pero Sánchez solo quiso saber la fecha de las mismas… Y el tema quedó diluido.

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