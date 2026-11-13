Bravo (PP) y Figaredo (VOX) ‘desahucian’ a los ministros Cuerpo y Bustinduy: “Después de 8 años gobernando, ¿ustedes suben tranquilos al tren?”

No han hecho nada en ocho años pero ahora tienen el cuajo de ponerse en televisión a postular sobre lo Humano y lo Divino.

Pero se les caerá, en algún momento, la cara de vergüenza.

En esas están Juan Bravo (PP) y José maría Figaredo (VOX), las dos espadas seleccionadas por los partidos de la derecha para acorralar a los penosos ministros en funciones y representantes de socialistas e izquierdosos, a saber, Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy.

La campaña electoral comienza y en televisión lo hace de manera oficial con este enfrentamiento sobre cuestiones económicas. La vivienda y el coste de vida son los temas centrales, aunque también se debaten impuestos, salarios, pensiones y la calidad de los servicios públicos.

Ana Pastor modera lo que no puede analizarse como otra cosa que una ‘paliza’ dialéctica y un ‘desahucio’ en toda regla de Bravo y Figaredo.

Figaredo sitúa la remigración como primera medida de Vox para abordar el problema de la vivienda en España

El portavoz de Economía de Vox ha defendido que la primera medida de su formación para afrontar la crisis de la vivienda en España debe ser actuar sobre el crecimiento de la demanda, que considera directamente relacionado con la actual política migratoria del Gobierno.

Figaredo ha anunciado que Vox apuesta por la remigración de aquellas personas extranjeras que cometan delitos y deban regresar a sus países de origen.

Preguntado por el número de viviendas que construiría Vox si llegase al Gobierno tras el 29N, el dirigente ha señalado que el problema del acceso a la vivienda no puede abordarse exclusivamente desde la oferta. A su juicio, es imprescindible corregir también el aumento de la demanda provocado por una política migratoria que considera descontrolada.

«Hay un exceso de demanda brutal. Si construimos un máximo de 100.000 viviendas al año y entran 1,1 millones de personas, nunca jamás vamos a ser capaces de igualarlo», ha advertido.

Ha insistido en que la política de vivienda debe abordar primero el desequilibrio entre oferta y demanda, antes de plantear nuevas cifras de construcción. «Antes de pensar en la construcción tenemos que pensar en la demanda, que es fruto de esa inmigración masiva que el Gobierno está promoviendo», ha afirmado.

Con este planteamiento, Vox defiende que cualquier solución estructural a la crisis de la vivienda debe contemplar no solo el impulso de la construcción, sino también medidas sobre la presión demográfica y migratoria.

Juan Bravo apuesta por recuperar la seguridad ferroviaria con una auditoría integral de las infraestructuras

El vicesecretario general de Economía del PP denuncia la falta de mantenimiento y gestión del Gobierno y plantea un plan de inversión de más de 300.000 millones de euros en 15 años para modernizar las infraestructuras españolas.

La seguridad ferroviaria debe volver a ser una prioridad en España. Así lo ha defendido el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, durante su intervención en el debate económico de laSexta, donde ha anunciado que un futuro Gobierno del PP impulsaría una auditoría integral de todas las infraestructuras para evaluar su estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

«Hay que recuperar la seguridad», ha afirmado Bravo, quien ha puesto sobre la mesa un dato especialmente preocupante: más del 70 % de las víctimas mortales en accidentes de alta velocidad ferroviaria en todo el mundo se han registrado en España, según la cifra que ha expuesto durante el debate.

El dirigente popular ha denunciado que el deterioro de las infraestructuras refleja una preocupante falta de gestión por parte del Ejecutivo. A su juicio, el AVE, que debería ser uno de los grandes referentes del transporte español, ha terminado generando desconfianza entre los ciudadanos. «Las infraestructuras son el ejemplo de una falta de gestión que nos ha llevado a que el AVE se haya convertido en el miedo del conjunto de los españoles», ha señalado.

Bravo también ha cuestionado que el Gobierno haya afrontado la legislatura sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, una situación que considera perjudicial para la planificación y el mantenimiento de las infraestructuras. En este sentido, ha recordado las propias declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las limitaciones para incrementar la inversión en mantenimiento.

Un plan de inversión de más de 300.000 millones

Frente a esta situación, el PP plantea una estrategia a largo plazo para modernizar las infraestructuras del país. Bravo ha propuesto movilizar más de 300.000 millones de euros en 15 años, mediante un plan que cuente con la colaboración de las comunidades autónomas y las empresas.

El objetivo sería recuperar la capacidad de planificación, mejorar el mantenimiento de las redes de transporte y garantizar que las inversiones respondan a criterios de seguridad, eficiencia y necesidades reales de los ciudadanos.

Preguntado por la posibilidad de paralizar determinadas líneas de alta velocidad mientras se acometen obras de mejora, como planteó el exministro Óscar Puente, Bravo ha evitado anticipar decisiones. Ha defendido que sean los técnicos quienes determinen cuándo resulta necesario interrumpir el servicio para ejecutar las actuaciones correspondientes.

Asimismo, ha reclamado una mayor independencia para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al considerar que no debería depender directamente del Ministerio de Transportes.

Con estas propuestas, Juan Bravo ha situado la seguridad, el mantenimiento y la planificación a largo plazo en el centro de la política de infraestructuras que el Partido Popular pretende impulsar si llega al Gobierno.

El Gobierno reconoce que el problema de la vivienda es la falta de oferta, pero su decreto no incluye ni una sola medida para construir más viviendas ni para reducir los trámites. #LaSextaDebate https://t.co/qQ31QrlVvz — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2026

El Gobierno reconoce que el problema de la vivienda es la falta de oferta, pero su decreto no incluye ni una sola medida para construir más viviendas ni para reducir los trámites.

Según el Banco de España, harán falta 750.000 viviendas y, si no cambia la política del Gobierno, el déficit llegará al millón en 2028. No hacen falta más excusas. Hace falta cambiar de política. #LaSextaDebate https://t.co/hTsTkjtopm — Partido Popular (@ppopular) November 13, 2026

¿Por qué no han llegado los fondos europeos?

¿Por qué no han llegado los fondos europeos? En #LaSextaDebate te lo explico: https://t.co/DYtdgOIbp1 — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) November 13, 2026

Figaredo (Vox) culpa a la migración y al Gobierno del problema de la vivienda

🗣️🟢 Figaredo (Vox) culpa a la migración y al Gobierno del problema de la vivienda. #laSextaDebate #elecciones29n 📱 Puedes ver el debate completo en Atresplayer https://t.co/8NytfVHeyL — laSexta (@laSextaTV) November 13, 2026

El PP ha defendido siempre la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Que nadie utilice a nuestros mayores para generar miedo Sánchez fue el que votó a favor de congelarlas con Zapatero. Los hechos están ahí.