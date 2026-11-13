¡Se mean en nuestra cara! El ‘lechero’ Fortes (TVE) lleva a Tezanos para presumir de sus aciertos en el CIS

¡Caretas fuera!
La entrevista a José Félix Tezanos, emitida en TVE desató una oleada de críticas por su tono complaciente.
Xabier Fortes dedicó el espacio de La Noche en 24 al presidente del CIS para que presumiera de la fiabilidad de sus sondeos y negara cualquier manipulación. El formato, con preguntas poco incisivas, fue un nuevo ejemplo de alineación de la cadena pública con los intereses del PSOE y de Pedro Sánchez.
Definitivamente, 'Tele Pedro' se quita la careta, se baja los pantalones y opta por sacarse la chorra con la entrevista que Xabier Fortes le hace en 'La Noche en 24' al presidente del CIS, José Félix Tezanos, presumiendo de que él nunca ha manipulado una encuesta electoral. pic.twitter.com/8t3CIdCOHG
— Luis Rioja (@miescano351) November 13, 2026
Durante la conversación, Tezanos reiteró que sus datos nunca se han manipulado y que las encuestas del CIS mantienen su rigor técnico. Fortes no presionó con preguntas sobre los márgenes de error o sobre los resultados que históricamente han favorecido al partido en el gobierno. El resultado es un espacio que parece más un monólogo de autodefensa que un contraste periodístico:
Yo soy consciente, es una cosa que para mí es dolorosa. Yo siempre puedo decir que nunca en mi vida he cambiado ni falsificado un dato. Si alguna vez me hubiera la tentación de cambiar algo, dejaría de creer en mi profesión. Yo creo en mi profesión, yo creo en la sociología. Nunca, nunca, nunca he modificado un dato. Y sería absurdo, sería absurdo modificar un dato. ¿Para qué te sirve engañarte a ti mismo si vas a ver unas elecciones pronto? Yo he sido sujeto, durante el periodo que estoy al frente del CIS, de 62 querellas criminales, más una comisión en el Senado, más no sé qué, más y tal. Entonces, a mí eso me parece que es propio de un país poco serio. Y bueno, hubo una comisión en el Senado que se prolongó durante un año. A mí solamente me dejaron intervenir una hora y pico.
Y acabó acusando a otras empresas demoscópicas de usar encuestas prefabricadas:
El debate sobre las encuestas es un debate infantil, es un debate pueril. Encuestas las hay para todos los gustos. Entonces, los que fabrican y prefabrican, hay muchas encuestas prefabricadas. Yo siempre lo digo, parece que es una amenaza, pero no es una amenaza, es algo natural. Yo tengo escrito un libro ya, tendré todavía un capítulo más que añadir, que es el CIS de Tezanos, en que cuento todo lo que me ha ocurrido y todas las ofertas que me han hecho. Y mis hijos y mis nietos me dicen que si van a heredar algo, que cuánto cuesta eso, ¿cómo va a ser el CIS de Tezanos? Pero ha pasado otras veces. Lo que pasa es que en este caso se ha desmesurado un poco. Pero igual que en este país se están desmesurando más cosas. Algunos radicalismos, por ejemplo, el antisindicalismo, no puedo evitar decirlo, el antisindicalismo que he visto aflorar estos días me deja perplejo.