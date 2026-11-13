¡Se mean en nuestra cara! El ‘lechero’ Fortes (TVE) lleva a Tezanos para presumir de sus aciertos en el CIS

¡Caretas fuera!

La entrevista a José Félix Tezanos, emitida en TVE desató una oleada de críticas por su tono complaciente.

Xabier Fortes dedicó el espacio de La Noche en 24 al presidente del CIS para que presumiera de la fiabilidad de sus sondeos y negara cualquier manipulación. El formato, con preguntas poco incisivas, fue un nuevo ejemplo de alineación de la cadena pública con los intereses del PSOE y de Pedro Sánchez.

Definitivamente, 'Tele Pedro' se quita la careta, se baja los pantalones y opta por sacarse la chorra con la entrevista que Xabier Fortes le hace en 'La Noche en 24' al presidente del CIS, José Félix Tezanos, presumiendo de que él nunca ha manipulado una encuesta electoral. pic.twitter.com/8t3CIdCOHG — Luis Rioja (@miescano351) November 13, 2026

Durante la conversación, Tezanos reiteró que sus datos nunca se han manipulado y que las encuestas del CIS mantienen su rigor técnico. Fortes no presionó con preguntas sobre los márgenes de error o sobre los resultados que históricamente han favorecido al partido en el gobierno. El resultado es un espacio que parece más un monólogo de autodefensa que un contraste periodístico:

Yo soy consciente, es una cosa que para mí es dolorosa. Yo siempre puedo decir que nunca en mi vida he cambiado ni falsificado un dato. Si alguna vez me hubiera la tentación de cambiar algo, dejaría de creer en mi profesión. Yo creo en mi profesión, yo creo en la sociología. Nunca, nunca, nunca he modificado un dato. Y sería absurdo, sería absurdo modificar un dato. ¿Para qué te sirve engañarte a ti mismo si vas a ver unas elecciones pronto? Yo he sido sujeto, durante el periodo que estoy al frente del CIS, de 62 querellas criminales, más una comisión en el Senado, más no sé qué, más y tal. Entonces, a mí eso me parece que es propio de un país poco serio. Y bueno, hubo una comisión en el Senado que se prolongó durante un año. A mí solamente me dejaron intervenir una hora y pico.

Y acabó acusando a otras empresas demoscópicas de usar encuestas prefabricadas: