Primer debate electoral del 29-N: Quiénes participan, hora y dónde ver

La campaña por las elecciones generales del 29-N arranca con un primer debate televisado que contará con la participación de cuatro fuerzas políticas. El evento se podrá seguir este viernes 13 de noviembre en La Sexta, tanto en su señal de televisión como en las plataformas digitales vinculadas a la cadena.

El encuentro comenzará a las 21.30 horas y estará moderado por Ana Pastor. En este formato, se enfrentarán representantes del PSOE, el PP, Vox y Frente Amplio, marcando así el inicio de una campaña que se extenderá hasta la jornada electoral del domingo 29 de noviembre.

Quiénes participan

Los cuatro partidos estarán representados por diputados de las Cortes:

Carlos Cuerpo , por el PSOE .

, por el . Juan Bravo , por el PP .

, por el . José María Figaredo , por Vox .

, por . Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.

Es de señalar que en esta ocasión no estarán presentes los principales líderes nacionales de cada formación. La elección de los participantes pone el acento en los equipos parlamentarios y su capacidad para defender las posturas de cada partido en este arranque de campaña.

El primer turno se desarrollará en el siguiente orden:

Carlos Cuerpo, del PSOE. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio. José María Figaredo, de Vox. Juan Bravo, del PP.

Para la fase de cierre, los participantes intervendrán en orden inverso. Así, el representante del PP iniciará la última ronda, mientras que el portavoz socialista será quien ponga fin al debate.

Horario y dónde verlo

La emisión dará comienzo a las 21.30 horas en La Sexta, cadena privada de Atresmedia. Asimismo, se podrá seguir de forma gratuita a través de las plataformas digitales asociadas, una opción ideal para quienes prefieran ver el debate en internet.

Dato Información Fecha Viernes 13 de noviembre Hora 21.30 horas Canal La Sexta Emisión digital Plataformas digitales asociadas Moderadora Ana Pastor Participantes PSOE, PP, Vox y Frente Amplio

Este debate coincide con el inicio de la campaña electoral, lo que brinda a los partidos una primera oportunidad para establecer sus prioridades, responder a las críticas de sus adversarios y comunicar sus mensajes a un amplio público antes de que se intensifique la carrera hacia el 29-N.

La emisión se produce en un momento en el que la televisión sigue jugando un papel clave en la campaña, aunque también se podrá seguir desde móviles, ordenadores y otros dispositivos conectados. Esta combinación de televisión y distribución digital amplía el alcance del formato y permite que los espectadores sigan las intervenciones incluso fuera de sus hogares.

Con Ana Pastor al mando de la moderación, el primer debate se presenta como un punto de partida esencial para medir el tono de la campaña y ver qué argumentos logran destacar en una noche repleta de competencia electoral.