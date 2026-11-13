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EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

Tomás Gómez ve el último CIS de Tezanos y el cachondeo es tremendo: “¡Es daltónico!”

El economista presenta su modelo de agregación de sondeos: el PP rondaría los 130 escaños, el PSOE 112 y Vox 64-65, y advierte de que lo decisivo es la diferencia entre los dos grandes partidos

Tomás Gómez, secretario general del PSOE en Madrid 2007-2015 en &#039;Horizonte&#039; (Cuatro)
Tomás Gómez, secretario general del PSOE en Madrid 2007-2015 en 'Horizonte' (Cuatro)
Archivado en: José Félix Tezanos | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Tomás Gómez

El antiguo secretario general del PSOE de Madrid y analista político Tomás Gómez no se cortó ni un segundo al valorar el último barómetro del CIS. Este 12 de noviembre de 2026, en el programa ‘Horizonte’, de Cuatro, presentó su propio sistema de estimación electoral y, entre risas, soltó la frase que ya circula como un tiro: «Tezanos es daltónico».

La primera conclusión, en tono de pura guasa, fue que el organismo dirigido por José Félix Tezanos tiene «un lío» con el color rojo. «Es verdad, que no se ve nada. Tiene ahí un lío el hombre que no se aclara con ello», ironizó Gómez mientras se proyectaba el gráfico del CIS.

Cómo funciona el modelo de Tomás

El propio Gómez dejó claro que no es sociólogo ni politólogo, sino economista, y que lo que aplica es lo que enseña a sus alumnos: técnicas de modelización. «No es exactamente un modelo econométrico, es un modelo estadístico de agregación, semejante a un modelo econométrico multivariante», precisó.

Su método es sencillo pero riguroso: recoge todos los sondeos que se publican y sus microdatos; elimina el sesgo de casa de cada empresa demoscópica («siempre hay»); pondera adecuadamente según el tamaño de cada muestra.

Los números que salen

Según su cálculo, el Partido Popular se situaría en torno a 130-131 diputados y sacaría más de cuatro puntos al PSOE, que quedaría en 112 escaños. Vox se movería entre 64 y 65 diputados. Lo más interesante, subrayó, es la desviación entre casas:PP: de 121 (mínimo) a 137 (máximo).

Cuando una encuestadora da más al PSOE y menos al PP, automáticamente infla a Vox. Para Tomás, las próximas elecciones no se dirimen tanto en si gana la derecha o la izquierda como en si, después de las urnas, hay paz o no. «Con una diferencia de solo cinco, seis o siete escaños entre PP y PSOE no hay paz. Con una diferencia grande entre ambos, vuelve la normalidad».

El exdirigente socialista cerró el momento con una confesión personal: «Nunca imaginé que un modelo universitario, de agregación estadística con técnica econométrica, acabaría proyectado en televisión. Hoy me has hecho el hombre más feliz del mundo nuevamente».

Mientras el CIS sigue pintando de rojo intenso sus gráficos, Tomás Gómez ya tiene claro el diagnóstico: Tezanos no solo ve mal los números… también ve mal los colores.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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