Eduardo Inda: «El gánster Sánchez liará la mundial antes del 29-N»

El rumor está en la calle.

Y la sensación, también.

Eduardo Inda, director de OKDiario, titula en su columna para La Razón: “Sánchez provocará el caos antes del 29-N”. Publicado el 13 de noviembre de 2026, el artículo establece una afirmación contundente: el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aceptará pasivo un revés electoral y intentará desencadenar una crisis política o social para alterar el panorama que anticipan las encuestas.

La columna lleva un título que no dejua resquicio a la duda: Sánchez provocará el caos antes del 29-N.

Desde el inicio, Inda elige un tono desafiante y construye un aviso que desconfía de la estrategia del líder del Ejecutivo.

Su argumento no se limita a cuestionar la gestión de gobierno, sino que plantea la permanencia en el poder como un eje central de una conducta que podría, según su opinión, desembocar en un enfrentamiento significativo.

Nacho Abad: ¿El PP te ha ofrecido dos millones de euros?

Leire Díez: Sí.

Abad: ¿Por qué?

Leire: Para comprar mi testimonio y derrocar a este gobierno

Vaya, qué honestidad. Igual que Koldo…😂😂😂

No tiene pruebas y se remite a su libro.

Madre mía qué bulo https://t.co/UIGuFtNld0 — Gran Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 13, 2026

Una predicción política como llamada de alerta

El autor sostiene que las semanas previas a las elecciones estarán marcadas por maniobras que buscan alterar el ambiente público. A su juicio, la tensión no sería un mero efecto colateral de la campaña, sino una herramienta planeada para desplazar el foco del debate político y movilizar a los apoyos del bloque progresista.

“No tengo ninguna duda de que, de aquí al 29-N, orquestará alguna barbaridad con el evidente objetivo de provocar una conmoción social que modifique el resultado que anticipan todas y cada una de las encuestas, salvo la del CIS.”

Esta frase concentra la acusación principal de la columna: Sánchez actuaría ante la inminencia de un resultado desfavorable mediante una conmoción capaz de alterar las prioridades del electorado. Inda contrasta la mayoría de los sondeos con el CIS, al que presenta como una excepción, utilizando esa disparidad para reforzar su desconfianza hacia los datos oficiales.

El texto adopta un tono deliberadamente severo al referirse al presidente. No solo habla de responsabilidad política o resistencia institucional, sino que utiliza una caracterización casi criminal que busca enfatizar la gravedad de sus críticas.

“Pedro Sánchez no es un corrupto, que también, sino algo mucho más extremo: un gánster. Y resulta obvio prever que no dejará el poder por las buenas… si es que llega a hacerlo. Si se va, morirá luchando, como buen mafioso que es.”

La elección de términos como “gánster” y “mafioso” transforma la columna en una acusación política más que en una simple predicción electoral. El autor percibe cualquier eventual salida como un proceso conflictivo y atribuye al presidente una disposición a agotar todos los recursos para mantener su influencia.

El fantasma de una crisis manufacturada

Uno de los pasajes más radicales aparece cuando Inda menciona rumores sobre posibles incidentes que puedan provocar una reacción colectiva. Aunque no presenta pruebas en el fragmento disponible, incluye una advertencia sobre la circulación de hipótesis cada vez más graves en el debate público.

“Radio Macuto habla de un atentado simulado y toda suerte de barbaridades.”

Esta expresión, que mezcla jerga periodística y un lenguaje más coloquial, presenta esos rumores como parte de un ambiente de inquietud. La inclusión del término “simulado” sugiere la posibilidad de un montaje, aunque el artículo no ofrece evidencias que permitan comprobar tal acusación. El efecto retórico es claro: generar la sensación de que la campaña puede desviarse de los cauces normales.

Inda conecta esa atmósfera con las acciones de personajes afines al ámbito socialista. Su relato menciona a Koldo García y Leire Díez como parte de una ofensiva política y judicial que, según el columnista, ya habría comenzado.

“Los 15 días que restan para el 29-N dan un miedo inmenso. Los gánsters de Ferraz y Moncloa han dado el banderazo de salida echando mano de sus dos delinqueentes a sueldo favoritos: Koldo García, encarcelado por ser condenado a 19 años y ocho meses de prisión y con siete imputaciones pendientes, y Leire Díez, acusada de nueve delitos que conllevan más de 30 años de reclusión. Han difundido todo tipo de calumnias e injurias contra un servidor.”

Este fragmento combina datos judiciales, acusaciones personales y una interpretación política general. La referencia a Ferraz y Moncloa señala al aparato del PSOE y al entorno presidencial, mientras que la mención a Inda como presunto blanco de ataques lo sitúa en el propio conflicto que narra.

La comparación con la campaña de 2021

La última línea argumentativa conecta la actualidad con los hechos ocurridos durante la campaña madrileña de 2021, en la que se recibieron cartas con balas y navajas. Inda sugiere que aquellos sucesos podrían haber servido para responsabilizar a la derecha radical, aunque dicha interpretación está formulada desde la sospecha y no se presenta como una conclusión confirmada en el artículo.

“Quedan minutos para que se inventen una injerencia rusa en las elecciones. Estos episodios recuerdan sospechosamente las balas y navajas que recibieron por correo Iglesias, Marlaska y Maroto en las elecciones autonómicas de 2021, donde Ayuso salió victoriosa. No hace falta ser un agente del FBI ni James Bond para deducir que el objetivo era, y así lo verbalizaron socialistas y podemitas, culpar a la extrema derecha de estos «atentados frustrados [sic]».”

La columna queda así suspendida entre la denuncia política, la provocación retórica y la advertencia sobre posibles maniobras de agitación. Su atractivo radica tanto en lo que se sostiene como en el clima que refleja: una campaña concebida como una batalla existencial, donde cada incidente puede transformarse en argumento electoral y cualquier rumor amenaza con eclipsar los hechos.