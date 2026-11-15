Arturo Pérez-Reverte: «Sánchez se ha reído en nuestra puta cara»

Tiene que haber escocido y mucho en La Moncloa.

Donde seguro han puesto al viejo reportero a caer de un burro y maldicen su nombre a estas horas.

Y eso que no es Arturo Pérez-Reverte -hombre sin miedo- de los que tomen partido. Literalmente.

La caída -más que probable- de Pedro Sánchez ocupa el foco de la columna publicada por Pérez-Reverte en El Mundo el 14 de noviembre de 2026.

El autor sostiene que el problema no radica únicamente en el futuro del presidente, sino en la desilusión de quienes creyeron en su mensaje de regeneración.

El artículo, titulado ¿Se va el caimán?, discurre en un tono áspero y es mordaz… hasta la médula.

La tesis es clara: Sánchez ha convertido la flexibilidad política en su forma de gobernar, creando la idea de que los principios dependen de la aritmética parlamentaria.

“Lo más triste del final, si llega, no será para Sánchez sino para quienes creyeron en él.”

Pérez-Reverte es, ante todo un escritor como la copa de unn pino, un tipo valiente, no tiene partido y es un radical en el sentido exacto del término: va siempre a la raiz de las cosas. Y ama a España, que no es poca cosa — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) November 15, 2026

Pérez-Reverte sitúa el origen de esta frustración en la llegada del socialista a La Moncloa.

No se refiere a aquel momento como un inicio lleno de optimismo, sino más bien como una oportunidad limitada.

El cansancio del Gobierno anterior le abrió el camino a alguien que prometía transparencia y renovación.

La expectativa, según el columnista, no venía solo de votantes socialistas. También incluía a ciudadanos deseosos de castigar una forma de poder basada en favores, clientelismos y complicidades.

“Cuando llegó a La Moncloa no había razones para el entusiasmo -tampoco nacimos ayer-, pero sí para albergar esperanzas.”

La distancia entre esa esperanza inicial y la experiencia que vino después es el hilo conductor del texto.

El autor se pregunta cuántas de las promesas realizadas se han cumplido tras dos legislaturas y critica al presidente por haber aprendido que los principios son útiles solo mientras no interfieran con su permanencia en el poder.

Durante un conflicto, argumenta, se reinterpretan; si la incomodidad persiste, se olvidan. Además, critica la forma en que descalifica a quienes piden coherencia, presentándolos como enemigos o adversarios extremos.

“Durante dos legislaturas, Sánchez se ha reído en nuestra puta cara.”

El deterioro institucional es otro de los ejes de la columna. La Corona, la judicial, y la confianza de los ciudadanos se muestran como elementos de un sistema que sufre un desgaste constante. Pérez-Reverte señala gestos de desdén del presidente hacia el Rey y los relaciona con una política de bloques que convierte cualquier discrepancia en una lucha moral. Para él, aunque la degradación no se inició con Sánchez, sí aumentó bajo un liderazgo que prometía erradicarla.

La crítica se amplía a los escándalos que han salpicado al Gobierno. Utiliza la ironía para poner en tela de juicio la distancia entre la superioridad moral proclamada y las sospechas, investigaciones y sucesos turbios que involucran a personas cercanas al poder. El caso de una intermediaria que supuestamente negoció con narcotraficantes para desestabilizar a una juez ejemplifica esa mezcla absurda entre lo esperpéntico y lo grave.

“Y es que el perfume de la superioridad moral sale caro; junto al hedor de la alcantarilla, revuelve el estómago de cualquier pocero.”

La pregunta que prevalece es la de la supervivencia política de Sánchez, mucho más que las necesidades del país. Pérez-Reverte describe un panorama en el que la izquierda, los nacionalistas, una oposición debilitada y la extrema derecha juegan papeles que, de una forma u otra, ayudan a que el presidente siga en el cargo. El resultado es una política centrada en mantener apoyos, más que en abordar problemas reales como la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia o la Administración.

“Sánchez tiene una flor donde ya me entienden; un entorno político que se lo pone fácil.”

El cierre encapsula la acusación central. España, sostiene el autor, se asemeja a quien la gobierna: provisional, negociable y desacreditada. Reconoce que se pueden contabilizar aciertos, pero los empareja con actuaciones que considera graves e inaceptables. La herencia política de Sánchez no se mediría únicamente por cómo se ha relacionado con sus adversarios, sino también por el desencanto de aquellos que le dieron su confianza.