Eduardo de Rivas: ‘Periodistas con miedo ante Sánchez y youtubers sin vergüenza’

La campaña del 29-N ha modificado el centro de atención de los medios de comunicación tradicionales, llevando el foco hacia podcasts, programas de entretenimiento y vídeos en línea.

Eduardo de Rivas, subdirector de El Debate, argumenta que este cambio está revelando quién se atreve a preguntar sin miedo y quién, por el contrario, se muestra demasiado cauteloso acerca de las posibles consecuencias.

El autor ha titulado su columna de hoy «Periodistas con miedo ante Sánchez y youtubers sin vergüenza».

Esta pieza, publicada el 15 de noviembre de 2026 en El Debate, puede interpretarse como una crítica al periodismo político que se ve sometido a la timidez empresarial y la comodidad institucional.

En el artículo, De Rivas conecta esta idea con la reciente entrevista de Pedro Sánchez en el popular podcast de Jordi Wild, además de hacer hincapié en La Séptima, un canal que lleva solo 10 días en antena pero que ya ha logrado entrevistar más veces a Sánchez que El Debate, ABC, Cope, El Mundo, Antena 3 y Telecinco juntos.

Jordi Wild pierde la paciencia con un mentiroso Pedro Sánchez hablando sobre Ceuta. -¿Cómo te fuiste de Vacaciones?

-Yo no me fui

https://t.co/EwVVw4ONCq https://t.co/tms7FmAzKW — En1Minuto (@En1MinutoEsp) November 13, 2026

Una campaña fuera de los informativos

La primera reflexión de De Rivas es que la lucha electoral ya no se libra exclusivamente en editoriales, tertulias o boletines informativos. El público consume política a través de formatos más cercanos al entretenimiento, con códigos más directos y una relación menos ritualizada entre entrevistador y entrevistado. Así lo expresa el autor:

“La campaña política del 29-N no se está disputando en los periódicos, ni en los informativos de radio o televisión, sino que es en los programas de entretenimiento y en los vídeos online donde los candidatos están tratando de arrancar votos.”

Esta observación no se limita a señalar una simple tendencia de consumo. También indica un cambio en la comunicación política: los candidatos buscan espacios donde exista una mayor proximidad, menos rigidez y una difusión ágil. Aquí es donde surge el problema, pues ese entorno que aparenta ser amable, puede dejar de comportarse como un escenario controlado.

“Si ya de por sí es complicado que un político acuda a una entrevista que sabe de antemano que va a ser dura, en plena campaña electoral es imposible.”

Pedro Sánchez: «Yo no he pactado con Bildu, yo lo que he hecho ha sido lograr acuerdos”. El mejor resumen de la catadura moral del personaje y de la enorme farsa que ha sido esta entrevista de Jordi Wild. https://t.co/nrUQxEfIS8 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 13, 2026

El contraste entre Jordi Wild y la televisión

De acuerdo con la columna, Sánchez podría haber acudido al programa de Jordi Wild esperando un clima amable, similar al de otros espacios televisivos. No obstante, el entrevistador no asumió el rol de un cómplice benévolo. De Rivas presenta este encuentro como un claro contraste con la precaución que, a su juicio, a menudo predomina en el periodismo español:

“Quizás esa era la intención de Pedro Sánchez cuando decidió ir al podcast de Jordi Wild, con la pretensión de que este le hiciera cuatro carantoñas y dos pellizquitos de monja al estilo Broncano, pero se encontró con alguien sin miedo, con alguien al que le daba igual lo que pensara el presidente tras la entrevista.”

Esta afirmación concentra el núcleo crítico del artículo: la independencia de un periodista no depende únicamente del formato, sino también de la dinámica de poder entre quien pregunta y quien responde. Un creador digital que no está atado a conservaciones de invitaciones, colaboraciones o relaciones laborales puede permitirse presiones distintas. De Rivas amplía esta reflexión para abarcar al conjunto de los medios:

“Y ese es un problema asiduo en el periodismo español, que se piensa demasiado en qué opinará el otro o en qué consecuencias habrá si preguntamos tal cosa o tal otra.”

Pedro Sánchez dice que la inmigración que viene a España proviene el 40% de Europa, 40% de Latinoamérica y 20% de África y Asia Jordi Wild pide comprobarlo y resulta que Marruecos es el segundo junto a Colombia https://t.co/oJb2eHBILk — Padronso (@TitoPadronso) November 13, 2026

Lo que no apareció en la entrevista

De Rivas reconoce que no tiene certeza sobre si se impusieron restricciones antes de la charla. Sin embargo, considera llamativo que, ante temas de corrupción y otros asuntos controvertidos, no se hiciera mención a la esposa y el hermano de Sánchez ni al fiscal general. Aunque no acusa de censura de manera directa, plantea una cuestión sobre los límites reales de la entrevista.

“Desconozco si hubo temas vetados por Sánchez previamente a la entrevista, pero se hizo raro que, hablando de corrupción y tocando la mayor parte de los temas polémicos, no salieran a relucir su mujer ni su hermano.”

El incisivo 😂😂😂 https://t.co/FP4QBYcAxP — Gran Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 14, 2026

El autor contrasta estas ausencias con las preguntas que efectivamente se formularon sobre patrimonio y gestión pública. A su juicio, Jordi Wild logró interrogar al presidente en un tono más incisivo porque no estaba supeditado a su aprobación. La reflexión culmina al comparar directamente con los medios de comunicación tradicionales:

“Y lo pudo hacer porque Jordi Wild no le debe ningún favor a Sánchez y le da igual si vuelve o no a su programa, algo que seguro que no piensan los dueños de las televisiones cuando uno de sus presentadores se pone delante del presidente.”

La mención final a La Séptima concluye la columna, presentando un dato que simboliza esta nueva estrategia: una tele que apenas acaba de iniciar sus emisiones ha entrevistado a Sánchez en varias ocasiones en solo diez días, superando la cantidad de entrevistas de varios grandes medios a lo largo de toda la legislatura. Este contraste no solo mide la presencia en los medios; también invita a reflexionar sobre quién controla hoy el acceso al poder y a qué precio está dispuesto a arriesgar cada entrevistador para formular una pregunta incómoda.