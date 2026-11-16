Así se las ponían a Fernando VII.

Pedro Sánchez solo visita medios afines y en esta ocasión eligió el programa ‘Fuera de Control’ de La Séptima para charlar con el bufón y condenado Héctor de Miguel, conocido como Quequé. Durante la entrevista el presidente del Gobierno señaló a varios periodistas críticos y Quequé le empujó a concretar nombres como el de Bertrand Ndongo.

Sánchez aprovechó el tono distendido para afirmar que muchos de estos periodistas «están subvencionados» y mencionó a otros como Cake Minuesa, Javier Negre o Vito Quiles.

Pedro Sánchez habla sobre los agitadores mediáticos. #SánchezFueraDeControl pic.twitter.com/HafQhje97L — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 15, 2026

Acto seguido, preguntó por qué proliferan estos «agitadores mediáticos». La respuesta de Sánchez fue inmediata y lapidaria: «Porque están subvencionados».

Así, el jefe del Ejecutivo calificó de «agitador subvencionado» a Bertrand Ndongo, el colaborador de Periodista Digital, en un ejercicio de descalificación colectiva que el presentador le puso en bandeja. Sánchez no se detuvo ahí. Comparó las ayudas del Ingreso Mínimo Vital —que la derecha tilda de ‘paguita’ mientras, según él, hay más de un millón de niños en pobreza— con las ‘paguitas’ reales que, a su juicio, reciben Eduardo Inda, Vito Quiles y «todos estos que van de rebeldes pero al final son los más subvencionados».

Esas subvenciones, precisó, vienen de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Popular con VOX. El presidente puso como ejemplo el dinero público de la Comunidad de Madrid destinado a OkDiario a través de Las Ventas para promocionar la cultura taurina, cifras que calificó de escándalo porque “no es el dinero de Ayuso, es el de los madrileños”.

El montaje es transparente. Quequé, cuya trayectoria incluye condenas por vulneración del honor, procesos judiciales por comentarios sobre el Valle de los Caídos y campañas de acoso denunciadas por Abogados Cristianos, ejerce de maestro de ceremonias. Lanza los nombres, fija el marco y deja que Sánchez dispare.

Ndongo, nacido en Camerún, llegado a España en 2010, exasesor de Rocío Monasterio y reportero de este medio, entra en el saco de los «subvencionados» sin que se detalle qué subvención recibe ni quién se la da. Su trabajo consiste en preguntar en los pasillos del Congreso y en la calle, con un estilo directo que irrita a los portavoces de Sumar y del PSOE. Por interrumpir ruedas de prensa y por enfrentamientos con diputados ha visto cómo la Mesa del Congreso —con mayoría progresista— le retira la acreditación, abre expedientes y lo trata como un problema de orden público en lugar de como un informador.

La ironía es doble. Mientras Sánchez denuncia el dinero público que llega a medios críticos con su Gobierno, La Séptima nace con el aval de un Consejo de Ministros de su propio Ejecutivo y con una línea editorial abiertamente progresista, poblada de rostros habituales de la órbita sanchista. El canal se presenta como el espacio de la conversación libre, pero el fragmento viralizado por la propia cadena muestra al presidente cómodo señalando a quienes no le ríen las gracias. Ndongo no recibe ‘paguitas’ del Estado; trabaja para un medio privado que, como tantos otros, puede haber tenido contratos de publicidad institucional —algo habitual en todo el espectro—, pero que no depende del favor de Moncloa.

El episodio resume el método: se etiqueta de «agitador, pseudoperiodista o subvencionado» a quien pregunta por la corrupción, la amnistía, la gestión de la DANA o los escándalos familiares del presidente. Se convierte en noticia el insulto, no las preguntas. Quequé, que en otras ocasiones ha sido objeto de campañas de acoso por parte de sectores ultras, se presta aquí a la dinámica inversa: le sirve al poder el listado de enemigos y le sostiene el micrófono mientras Sánchez generaliza. El resultado es un mensaje claro para la audiencia progresista: los que molestan no son periodistas, son agitadores a sueldo de la derecha.

La realidad es más prosaica. Bertrand Ndongo, como otros, pregunta lo que muchos no se atreven a preguntar en las ruedas de prensa oficiales. Que el presidente del Gobierno acepte la etiqueta y la amplifique desde el sofá de un canal amistoso no convierte el insulto en argumento. Lo convierte, simplemente, en propaganda.

Quequé y sus problemas con la Justicia

Héctor de Miguel no es, lo que se dice, un angelito.

La Audiencia Provincial de Madrid le tiene condenado desde 2023, junto con la Cadena SER, a pagar más de 40.000 euros —que a la hora de la verdad y por los retrasos superó los 50.000— por vulnerar el honor del periodista Alfonso Rojo, en una sentencia que describe un patrón de insultos reiterados y califica dicha conducta como una forma de bullying mediático.

Eso sí, en la mencionada sentencia había más deberes, que eran algo más vergonzantes para el sujeto condenado, y se ha puesto remolón en lo de cumplirlos… Así lo contábamos entonces:

De este modo, el letrado Álvaro Rojo Quintana – abogado de su padre Alfonso y de Periodista Digital– han insistido en el cumplimiento de la sentencia, como es su derecho.

¿Es posible que Quequé ahora tenga material para sus chistes malotes en los programas de sus amigos?

Es posible. Pero lo importante es que la justicia funciona en este país.

Vean, vean: Ridículo espantoso: pillamos a Quequé haciendo una jugada patética para ‘cumplir’ con la sentencia que Cadena SER perdió por insultar a Alfonso Rojo:

Por puntualizar, para que no se le vaya a pasar, recordamos a Quequé que le falta por cumplir varias cosas, como subraya el abogado Alvaro Rojo Quintana:

– eliminar de su cuenta de Twitter todos los tuits objeto de la demanda.

– eliminar de Youtube todos los vídeos que contentan expresiones objeto de demanda.

– eliminar los podcasts que contengan estas expresiones.

– lectura del encabezamiento y fallo de la Sentencia en el programa ‘La Vida Moderna’ o similar en franja horaria y audiencia.

Pero por lo que sea el humorista no ha cumplido con la mayor parte de estos requerimientos. Y es a partir de ahí cuando le han ido llegando las multas, una a una:

Mientras se niegue a publicar la sentencia en sus redes sociales, al comunicador le va a salir la broma por un pico, nada más y nada menos que abonar una multa de 500 euros que saldrán de embargos de sus cuentas bancarias y devoluciones tributarias.

Les dejamos aquí a modo de recordatorio unos fragmentos de la Sentencia, por si quieren entretenerse a conocer más detalles:

En el caso que nos ocupa, sin mediar provocación directa por el Sr. Rojo al Sr. de Miguel, este le califica como “subnormal”, no una, sino hasta 16 veces, con evidente insistencia y animo recordatorio de su juicio peyorativo sobre el demandante, en comentarios de su programa radiofónico, canal de Youtube y en diversos tweets, para lograr una difusión continuada de dicha opinión con el propósito de lograr extenderla a una mayor audiencia, incitando a su difusión por cualquier red social, creando premios, dominios de web…

Dicha difusión que pretendía extender tal muestra de desprecio hacia el Sr. Rojo, resulta probada con la documental reportada por el demandante en la demanda y en la Audiencia Previa.

Resulta evidente, que los enfoques y modos de pensar del Sr. Rojo y del Sr. de Miguel, pueden no ser coincidentes, incluso ser notoriamente opuestos, pero tal discrepancia, no justifica ofensas notoriamente innecesarias al fin perseguido, que la realidad social actual no permite, ni tampoco ampara un pretendido ius retorquendi utilizado de modo reiterativo y continuado el insulto. Pues como ya sienta la doctrina que se ha expuesto, cabe amparar la ironía o el ingenio, nunca el insulto, en la connotación de humillación social, que tiene para cualquier persona, aun cuando sea un personaje público.

No consideramos, nada irónico ni ingenioso, tildar de modo repetitivo de “subnormal” a una persona con la que se discrepa, exigiendo un premio con su nombre unido a tal apelativo para el demandante, o hacer un llamamiento en las redes sociales para lograr una vinculación inmediata de tal adjetivo peyorativo con el actor en google o Wikipedia alterando su perfil, o crear un dominio web en tal sentido. Consideramos que resulta lamentable un acoso semejante entre profesionales, semejándose a una cruel situación de bulling, que merece un justificado reproche social, pues se pretende provocar una situación de humor a costa de la humillación y denostación de una persona a nivel social.

Por qué lo detienen: desobediencia

En última instancia, el Juzgado de Instrucción Nº 28 de Madrid, bajo la dirección de la magistrada Ana María Gallegos Atienza, ha emitido un auto judicial en el marco de las diligencias previas 1315/2025 por un presunto delito de desobediencia de autoridades o funcionarios

. Esta resolución surge tras la denuncia de Alfonso Rojo López contra Héctor de Miguel Martín, debido a que este último no compareció a los llamamientos judiciales en su domicilio y no pudo ser localizado mediante gestiones policiales

El tribunal considera que estos hechos indican un intento por parte del investigado de sustraerse de la acción de la justicia

En consecuencia, el juzgado ha decretado la detención y presentación de Héctor de Miguel Martín ante el tribunal para que preste declaración como investigado, bajo la advertencia de ser declarado rebelde si no se verifica su comparecencia. La requisitoria de búsqueda y captura tendrá una vigencia hasta el 9 de julio de 2031

Mientras tanto, se ha acordado el sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones hasta que el investigado sea hallado, momento en el que, tras las diligencias correspondientes y la designación de un domicilio, se procedería a su puesta en libertad. Y fíjense, ya lo han encontrado.