El sábado 14 de noviembre de 2026, segundo día de la campaña electoral para el 29-N, Jon Echeverría, el joven cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, llegó a Hernani dispuesto a celebrar un acto informativo.

Lo que encontró fue una lluvia de piedras, huevos, botellas y petardos lanzada por un grupo de entre 100 y 200 radicales abertzales, algunos encapuchados, que le recibieron a gritos de «Alde hemendik» (fuera de aquí). El acto se suspendió. El candidato y sus compañeros tuvieron que abandonar el lugar escoltados por la Ertzaintza.

«Una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco», denunció Echeverría. Y añadió con claridad: «En el País Vasco, la libertad está secuestrada por esta calaña de violentos». No es un hecho aislado. Pocos días antes, un grupo de encapuchados asaltó la sede del PP en Barakaldo y agredió brutalmente a dos jóvenes de Nuevas Generaciones, que acabaron en el hospital. El propio Echeverría ha sufrido amenazas e incidentes previos por el simple hecho de militar en el Partido Popular.

Hernani no es un lugar cualquiera. Es un feudo histórico de la izquierda abertzale, gobernado de forma permanente por EH Bildu, el partido heredero del entorno de ETA, y escenario en el pasado de asesinatos y coacciones. Que un candidato constitucionalista no pueda ni montar una carpa sin ser apedreado revela una anomalía democrática que no se produce en el resto de España. Mientras tanto, Arnaldo Otegi se permite jactarse de sus objetivos políticos y de «amargar la noche a los fascistas» de PP y VOX, en un contexto de pactos permanentes con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en España en una nueva edición de ‘La Retaguardia‘ este lunes 16 de noviembre de 2026.