El horizonte electoral se presenta complicado para Pedro Sánchez: las encuestas apuntan que el PP se alzaría con la victoria mientras que Vox conservaría su papel clave en la mayoría. Los populares lideran las preferencias y el conjunto del centroderecha supera con claridad el umbral de la mayoría absoluta.

No solo importa quién resulte vencedor, sino la brecha entre los diferentes bloques. Con solo trece días para el 29 de noviembre, los sondeos proyectan un Congreso donde Alberto Núñez Feijóo precisarían de Santiago Abascal, pero no de una larga lista de partidos minoritarios. La aritmética, fría como siempre, vuelve a colocar a Vox en el corazón de cualquier posible investidura.

Tres encuestas y una tendencia común

El barómetro de GAD3 para ABC otorga al PP 136 escaños y al PSOE 103, mientras que Vox alcanzaría los 63 diputados. La unión de las dos principales fuerzas del bloque de centroderecha sumaría 199 representantes, 23 más que los 176 requeridos para alcanzar la mayoría absoluta. Este sondeo atribuye a los populares cerca del 32% de los votos y a Vox un 19%, mientras que los socialistas se quedarían por debajo del 26%.

Por su parte, el análisis de Sigma Dos para El Mundo ofrece una imagen semejante, aunque algo más favorable para el bloque conservador. En este caso, se prevé que el PP obtenga alrededor del 31% de los votos y Vox un 19,4%. En total, ambas formaciones se acercarían a los 200 escaños, una cantidad que facilitaría la formación de Gobierno sin necesidad de contar con Junts, PNV u otras fuerzas regionales.

El estudio realizado por 40dB para El País y la Cadena SER también anticipa una cómoda victoria del PP y Vox, con más de 190 diputados. La diferencia radica en cómo se distribuyen esos escaños: GAD3 parece conceder una ventaja más amplia a los populares, mientras que Sigma Dos destaca un Vox más fortalecido. No obstante, en todos los casos, el resultado es claro: la derecha alcanza la mayoría y la izquierda se encuentra lejos de una alternativa estable en el Parlamento.

El promedio confirma el cambio de ciclo

Analizando las estimaciones de escaños de las encuestas que ofrecen cifras completas para PP, PSOE y Vox, el promedio indica que el Partido Popular se sitúa en alrededor de 136 diputados, el PSOE en 103 y Vox en 63. La suma del bloque PP-Vox alcanza 199 escaños, lo que está muy por encima de la mayoría absoluta.

Este cálculo debe tomarse con cautela. No todas las encuestas revelan el mismo nivel de detalles ni utilizan idénticas fechas de campo, muestras o modelos de estimación. Un promedio demoscópico no constituye un adelanto de los resultados, pero sí ayuda a identificar una tendencia sostenida más allá de un simple titular de campaña.

Promedio de escaños estimados

PP 136 | ███████████████████████████

PSOE 103 | █████████████████████

Vox 63 | █████████████

PP + Vox 199 | Mayoría 176

La dinámica en relación a las elecciones de 2023 revela gran parte del giro. Mientras el PP se mantendría a la altura de su resultado anterior, el PSOE perdería cerca de 18 diputados según la estimación de GAD3. Vox, sin embargo, obtendría casi el doble de sus 33 escaños, afirmándose como la tercera fuerza a nivel nacional.

Sánchez resiste, pero no cambia la aritmética

Los datos también permiten otro análisis menos directo. El PSOE habría recuperado parte del terreno perdido en las últimas semanas, según el sondeo de 40dB, aunque esa mejora no afectaría a la relación de fuerzas en el Congreso. El reto para los socialistas no radica únicamente en sus resultados, sino en la fragilidad de sus posibles aliados.

La izquierda dependería de una mezcla complicada entre PSOE, Frente Amplio, Podemos y partidos nacionalistas. Aun aumentando puntos, la suma seguiría lejos de los 176 escaños. El margen de error podría hacer variar ciertos diputados, pero no parece suficiente para eliminar una distancia que las distintas encuestas sitúan en varias decenas de parlamentarios.

Para Feijóo, la ventaja traería consigo una clara contrapartida: Vox no sería un compañero secundario, sino un socio esencial. Si bien la mayoría permitiría la investidura, abriría también la puerta a negociaciones sobre inmigración, fiscalidad, vivienda, igualdad y modelo territorial. Puede que en campaña se presente ese acuerdo como algo natural, pero la legislatura se encargará de mostrar cuánto tiempo perdura esa percepción.

Un Senado aún más favorable al PP

La situación es aún más ventajosa para los populares en la Cámara Alta. La encuesta publicada por ABC indica que el PP mantendría la mayoría absoluta en el Senado y podría alcanzar tres quintos de la Cámara, una posición que fortalecería su control institucional.

Esta mayoría tendría implicaciones claras en la renovación de órganos constitucionales y en la relación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Aunque el Congreso determina la investidura, el Senado podría convertirse en un contrapeso político constante si el PP logra gobernar con una amplia mayoría en ambas cámaras.

Con dos semanas por delante, las divergencias entre las diversas encuestas parecen concentrarse en la magnitud de la victoria, y no en quién la obtendrá. GAD3 estima 199 escaños para PP y Vox; Sigma Dos se mantiene en cifras similares; y 40dB sostiene una ventaja que supera los 190. En la política española, que varias encuestas coincidan no garantiza el resultado final, pero sí sugiere evitar confundir una recuperación parcial con un giro de tendencia significativo.