El desembarco de La Séptima en la TDT ha revolucionado el panorama de la televisión política justo cuando se acercan las elecciones generales del 29 de noviembre. La nueva cadena, liderada por José Miguel Contreras y con Javier Ruiz a la cabeza como director editorial, ha utilizado sus primeros días para convertir a Pedro Sánchez en protagonista, tal como reflejamos en Periodista Digital.

La segunda aparición del presidente en la cadena se produjo en el programa Fuera de control, solo días después de su entrevista en La última hora. Este movimiento ha suscitado una competencia en el ámbito televisivo más afín al Gobierno: laSexta continúa siendo un referente informativo, pero ya no posee en exclusiva el dominio sobre la conversación política progresista y Ferreras anda cabreado como un mono.

Masajes asquerosos a Sánchez en el estercolero

Las diferencias entre ambas ofertas se hacen evidentes en sus formatos. laSexta ha construido su identidad en torno a entrevistas políticas, análisis y debates. Espacios como Al Rojo Vivo o Salvados buscan poner a los invitados a responder sobre la actualidad, la gestión del Gobierno y diversos conflictos institucionales. Es una televisión absolutamente hecha y con peso.

Por otro lado, La Séptima ha presentado una idea de estercolero total, una tertulia constante en la que cambian los presentadores, a cual peor y más choni.

Pero tienen el favor de Sánchez, qué duda cabe, que ya les ha visitado en dos programas y seguro que alguno más les queda en esta campaña. Primero estuvo con Ruiz en un masaje terrible, y después en una cosa esperpéntica y chorra con Alba Carrillo y Marta Márquez.

laSexta pierde exclusividad

La presencia del presidente en dos espacios de La Séptima en la misma semana tiene una lectura tanto política como televisiva. No se trata únicamente de conceder una entrevista: también implica cimentar una cadena que requiere reconocimiento, audiencia y una identidad clara.

Sánchez valida así el cutre medio montado por Ruiz, Santaolalla y compañía, y castiga -o eso cree él- a Ferreras, que si bien siempre ha sido refugio del socialismo, tampoco se puede decir que en los últimos tiempos a Sánchez, Begoña y demás les hayan tratado muy bien. Quizás, simplemente, porque el nivel ha llegado a unas cosas absolutamente indefendibles.

Fíjense si no en el rótulo de la imagen superior. Llegó un momento en el que en laSexta fueron a calzón quitao contra la corrupción de los Ábalos, Santos Cerdán, etc.

En Telecinco y no en laSexta

La campaña del 29-N convierte esta batalla en un laboratorio televisivo.

La Séptima requiere demostrar que puede trascender el efecto novedad; laSexta, que su posición no se sostiene únicamente por ser la opción más reconocible del espectro político. Entre ambas, queda un espectador que cada vez recibe más mensajes políticos camuflados en la forma de entrevistas, tertulias o entretenimiento. Pero Ferreras no anda contento.

Hasta Franganillo en Telecinco ha sido elegido por Pedro Sánchez, algo que a la postre se ha revelado catastrófico porque el presentador no es para nada el mismo que se encontró hace algunos años en TVE… ¡Por qué será!

Y sin embargo, nada para Ferreras o Ana Pastor… Tan solo estaba previsto que apareciera en Salvados (laSexta) con Gonzo, pero se sobrevino el accidente de Urda y cancelaron su emisión.

Las apariciones de otros ministros también de forma recurrente en La Séptima, como el caso de Carlos Cuerpo, mantienen ese aire de favoritismo en la cadena de nueva creación, mientras que el matrimonio Ferreras-Pastor ve cómo han perdido protagonismo en cuanto a la elección de los socialistas para ir allí a contar sus posturas.