El director de OKDiario y colaborador de ‘El Programa de Ana Rosa’, Eduardo Inda, sorprendió este lunes 16 de noviembre de 2026 en directo a la presentadora Ana Rosa Quintana al lanzar un reto público al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Inda le pidió un debate electoral al considerarse “el cuarto candidato” y le espetó: “¡Te reto!”. La intervención se produjo en el matinal de Telecinco, en el contexto de las acusaciones que Sánchez lanzó días atrás contra Inda. El presidente había acusado al periodista de pagar la defensa de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, afirmando que se hizo “para difamarme a mí, a mi mujer y al Gobierno”.

Inda respondió con contundencia mirando a cámara:

“¿Sabéis lo que quiere Sánchez con todo esto? Si tiene la grabación, que la saque, sino que nos dejen en paz. Más allá de todo eso, no quiere que hablemos de los homicidios que cometió Sánchez por su negligencia en Urda y Adamuz. Que no hablemos de sus relaciones con Bildu, que es ETA. No quieren que hablemos del dinero que han robado. Que no hablemos de las cero viviendas que han hecho en esta legislatura. Quieren que no hablemos de eso. Miro a la cámara y quiero pedirle al presidente del Gobierno un debate electoral porque soy el cuarto candidato. ¡Quiero un debate con Pedro Sánchez! ¡Te reto!”.

El colaborador aprovechó el plató para acusar al Ejecutivo de intentar desviar la atención de asuntos como el accidente ferroviario de Urda y Adamuz, los pactos con Bildu, casos de corrupción y la política de vivienda. La propuesta de Inda se ha convertido en uno de los momentos más explosivos del programa de este lunes.

Lo cierto es que el presidente del Gobierno no ha escondido su obsesión con Inda y los medios de comunicación que han sacado a la luz los escándalos que rodean al PSOE.