Jorge Bustos, periodista de COPE no se cortó este lunes 16 de noviembre de 2026 en su monólogo matinal.

Tras ver a Pedro Sánchez agarrar una bandera de España en el mitin del PSOE en Alcorcón, el periodista lo despachó con su habitual ironía: “Lo de Sánchez cogiendo la bandera de España en un mitin… Ni Santiago Abascal ha llegado a esto todavía. Dentro de poco vamos a verlo en los toros”.

La escena, según Bustos, es tan forzada que parece una toma falsa. Sánchez se dirige al escenario —en el primer mitin del PSOE en años donde se ondean banderas rojigualdas—, alguien del público le pasa una y él la empuña con una mano mientras sostiene el micrófono con la otra. El comunicador recuerda que el presidente no cogía la enseña nacional desde aquella foto con Begoña en 2015 o 2016 y vincula el gesto a un intento desesperado de recuperar voto moderado y de centroizquierda que el sanchismo ha ido perdiendo tras años de radicalización y de “plurinacionalidad”.

Bustos lleva la burla más allá e imagina al presidente mandando un mensaje nocturno a Arnaldo Otegi: “Oye, Arnaldo, perdona el paripé facha este que me ha tocado hacer; es que me dicen los asesores que debo recuperar voto de centroizquierda, pero yo sigo en la plurinacionalidad, ¿eh?”. “El que se lo quiera creer…”, zanja.

El comentario llega en plena campaña hacia el 29N, con las encuestas todavía graníticas a favor del bloque de la derecha (PP y Vox rondando los 200 escaños) y con un millón de indecisos, muchos de ellos antiguos votantes socialistas. Bustos señala que Sánchez necesita que esos electores le “perdonen” la deriva de los últimos ocho años y por eso ha corrido a desempolvar la bandera.

El gesto no ha pasado desapercibido en el otro lado. Santiago Abascal ironizó el mismo domingo en Cornellà de Llobregat: “Parecía un mitin de Vox” y añadió que Sánchez “solo tiene derecho a coger la de Marruecos, la de Bildu y la estelada”.

Mientras tanto, el monólogo de Bustos resume el sentir de parte de la opinión pública: el esperpento de ver al presidente que ha gobernado con independentistas y herederos de ETA agitando ahora la rojigualda como si fuera de toda la vida.

“Dentro de poco lo vemos en los toros”, insiste el periodista.