¡Qué esperpento!

Fue uno de los pilares ideológicos del régimen de Adolf Hitler.

Lo del marido de Begoña no ha llegado de momento a lo del germano, quien pretendía crear una raza superior mediante la selección genética, el control de la reproducción y la eliminación de quienes consideraba biológicamente inferiores, pero el desbarre apesta a eso.

A racismo del peor.

Pedro Sánchez se entregó a las bromas sobre sus rivales políticos en la televisión y reservó un ‘trato especial’ para Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno apareció en el espacio ‘Fuera de Control‘ de La Séptima TV y no le dedicó, precisamente, un trato agradable al líder de VOX.

El momento más señalado llega cuando Sánchez sugiere que Abascal podría interpretar a uno de los Reyes Magos si se aplicara betún en la cara. Las risas de la presentadora Alba Carrillo y su compañera Marta Márquez acompañaron la frase y amplifican la polémica.

El contexto de las bromas

El momento se produjo cuando las presentadoras le pidieron una cualidad positiva y otra negativa de los principales líderes. De Abascal, Sánchez dijo que «no le veo nada interesante». Luego añadió la frase que dejó retratado al inquilino de La Moncloa:

Veo una contradicción en él. Es una persona racista, claramente lo es. Habla mucho de los árabes y tiene genes árabes, se le ve en la cara… y además con esa barba.

Alba Carrillo, entre risas, preguntó si entonces se le podría ver en la cabalgata. La respuesta de Sánchez fue directa:

Si le ponemos betún y se pone negro da el pego.

La contradicción es flagrante. Durante años, Sánchez y su entorno han utilizado el término «xenófobo o racista» como arma automática contra VOX cada vez que Abascal denuncia la inmigración ilegal masiva, la presión sobre los servicios públicos, la seguridad o la prioridad nacional.

Ahora, el mismo presidente que acusa a otros de odio reduce a su rival a un fenotipo: rasgos físicos, barba y supuesto origen genético árabe que se le ve en la cara. Es la definición clásica de juicio racial basado en la apariencia, el mismo tipo de estereotipo que la izquierda progresista suele denunciar cuando no lo formula ella.

La broma del betún agrava el asunto. El PSOE y sus aliados han criticado con dureza cualquier uso de ‘blackface’ en cabalgatas o actos públicos cuando lo protagonizan otros. Que el presidente del Gobierno lo proponga en tono jocoso para un rival político, entre carcajadas de las presentadoras, revela un doble rasero evidente. Lo que en otros es ofensa intolerable, en Moncloa se convierte en humor de campaña.

El contexto no es inocente. Faltan dos semanas para las elecciones del 29-N y la inmigración sigue siendo uno de los ejes centrales del debate. Abascal lleva años centrando su mensaje en la regularización, la remigración de quienes no contribuyen y la defensa de la prioridad nacional. Sánchez, en lugar de responder con datos sobre llegadas, costes o integración, opta por el ataque personal y fenotípico. Es más fácil decir «se le ve en la cara» que explicar por qué los servicios públicos están tensionados o por qué determinados barrios registran incrementos de delincuencia vinculados a la inmigración irregular.

Las imágenes del programa muestran a un Sánchez relajado, casi cómplice, mientras las presentadoras ríen. No se trata de un lapsus aislado. Es el estilo que el presidente ha cultivado en sus apariciones mediáticas más afines: el plató como extensión del mitin, donde el adversario se deshumaniza y el público progresista aplaude. Que VOX sea sistemáticamente etiquetado de «ultraderecha xenófoba» mientras el presidente practica el fenotipismo más burdo es la enésima muestra de la moral selectiva que caracteriza a este Gobierno.