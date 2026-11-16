Pedro Sánchez volvió este domingo a La Séptima (ya bautizada por muchos como “La Séptica”) para someterse a una nueva sesión de mimos en el programa Fuera de Control, presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez. El resultado ha sido tan empalagoso que en redes la reacción ha sido unánime: “Esto es pornográfico”.

La presentadora no se contuvo. En un momento de la entrevista, mientras Marta Márquez comentaba que lo estaban pasando bien, Carrillo soltó la frase que ya da la vuelta a X: “Tú habla por ti, a mí me tiene narcotizada”. Risas de Sánchez incluidas. No fue la única. También le soltó que “has debido ser un chulazo” (y que “lo eres ahora”), se derritió con los elogios del presidente a Begoña Gómez (“Ay, yo quiero un hombre que me quiera como él quiere a su mujer”) y convirtió buena parte del encuentro en un intercambio de piropos y anécdotas personales blandas.

Sánchez, por su parte, cumplió el guion del invitado complaciente: alabó el programa (“he visto algunas entrevistas que habéis hecho y me parecieron brillantes”), se mostró cercano, habló de cómo conoció a su mujer, de su papel de suegro y evitó cualquier roce real. Todo muy fuera de control… pero solo en el sentido del exceso de adulación.

En X la crítica ha sido demoledora y coincidente:

Madre mía, esto es pornográfico. https://t.co/hUQqt7gNCM — Gran Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 15, 2026

Es literalmente PSOE TV — Quiles 🚀 (@Tequilesss) November 15, 2026

Lo que sale del burdel, regresa al burdel. Segunda Ley de Newton. https://t.co/Kh3UI0naIO — Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) November 16, 2026

TVE comparado con estó es de extrema derecha Que BOCHORNO tú https://t.co/1pdg9dalFS — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) November 15, 2026

Alba Carrillo: «¿Quién le pidió salir a quién? Tú eres más valiente porque tú has debido ser un chulazo. Bueno, lo eres ahora». Se le cae la baba con su jefe. En Moncloa están encantados con estas sesiones de masaje a Pedro Sánchez. https://t.co/arJKmoe4Qk — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 15, 2026

Muchos señalan que Sánchez, que lleva años evitando cadenas críticas, se siente cada vez más cómodo en este nuevo canal, al que ya ha acudido dos veces en apenas una semana. La sensación general es que La Séptima se está consolidando como el salón de belleza mediático del presidente a dos semanas de las elecciones.

Entre piropos, miradas embelesadas y cero incomodidad, la entrevista ha quedado como el perfecto ejemplo de lo que muchos ven como la tele del régimen: suave, complaciente y, según el veredicto popular, francamente pornográfica.