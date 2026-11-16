Pedro Sánchez no puede estar un día sin invocar a Franco.

Esta vez lo ha hecho en ‘La Séptima’, y el PSOE se ha encargado de subirlo a redes con el tono de siempre: “Lo que más me indigna es la injusticia social. Mis abuelos no tuvieron ocasión de leer ni escribir durante la dictadura; aprendieron ya en democracia en las escuelas de mayores. Quitar un derecho tan básico… De esa España venimos”.

Lo que más me indigna es la injusticia social. Mis abuelos no tuvieron ocasión de leer ni escribir durante la dictadura; aprendieron ya en democracia en las escuelas de mayores. Quitar un derecho tan básico como el acceso a la lectura y la escritura… De esa España venimos. @sanchezcastejon en @la_septima_tv — PSOE (@PSOE) November 15, 2026

El mensaje es claro: todo lo malo viene de Franco y todo lo bueno de la democracia (que, casualmente, coincide con el PSOE en el poder). Es el recurso de siempre. Cuando hay que hablar de vivienda, inflación, inmigración o de los líos judiciales que rodean al Gobierno, aparece el general. Franco es el comodín infinito.

Pero esta vez el recurso no ha sentado igual. En las respuestas al tuit oficial del partido se ha impuesto el hastío. Uno de los comentarios más compartidos resume el sentir de muchos: “Pero váyase a tomar por culo con la historia de sus bisabuelos (que hasta será mentira), que España no va a volver a ello”.

@PSOE Otra mentira de Sánchez:

Si el tiene 54 años, sus abuelos debieron nacer en la década de los años 20 del siglo pasado, por lo que su infancia, en la que les tocaba la escolarización, no coincidió con Franco.

🤥🤥 — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) November 16, 2026

@PSOE Mis abuelos crecieron en la dictadura. Aprendieron a leer y escribir. Más tarde, de mayores, se dedicaron a la enseñanza. Se te cae el relato, todos, tantos los de izquierda como derecha, tenemos abuelos que se educaron en tiempos de Franco. — PH⛽️🇪🇸⭐️⭐️ (@aftp1607) November 15, 2026

@PSOE Hablando de lo que realmente importa a los españoles del s. XXI: Franco — Miguel Sala 🇪🇸🇪🇺 (@JMiguelSala) November 15, 2026

@PSOE Pero váyase ATPC con la historia de sus bisabuelos (que hasta será mentira), que España no va volver a ello — Hernán Cortés (@HernnCortes) November 15, 2026

@PSOE No como ahora que la educación está fenomenal según el informe PISA — Makiavelosss (@tabarnierisss) November 16, 2026

No es solo enfado. Hay antecedentes. Sánchez ha repetido en varias ocasiones que sus abuelos eran analfabetos por culpa de la dictadura y que eso le “abrió una herida” que le empujó a la política. Documentos antiguos, sin embargo, han salido a la luz mostrando que al menos su abuelo materno, Mateo Pérez-Castejón, declaró saber leer y escribir cuando se afilió al Ejército republicano. La historia familiar, como casi todo en este Gobierno, parece más flexible de lo que se cuenta en los mítines.

El resultado es el de siempre: el presidente intenta movilizar a su electorado con el fantasma de 1939 y una parte creciente de la opinión pública le responde con hastío y con un “ya está bien”. Franco lleva 50 años muerto. España lleva casi medio siglo de democracia. Y sin embargo el presidente del Gobierno sigue necesitando sacarlo a pasear cada vez que la actualidad le aprieta.

Que dejen de usar a los muertos para tapar los problemas de los vivos.