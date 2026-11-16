Iván Redondo ha vuelto a hacer de las suyas.

El eterno gurú y exdirector de Gabinete de Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 16 de noviembre de 2026 para dibujar, con la ayuda del simulador electoral de Demócrata, un escenario casi milagroso para el PSOE: 133 escaños y una “sorpresa” que contrasta de forma frontal con lo que llevan meses diciendo la mayoría de las encuestas.

Mientras los sondeos situaban al PP claramente por delante y al PSOE en una situación delicada, Redondo ha decidido que el partido de Alberto Núñez Feijóo se queda en apenas 109 diputados. Una bajada tan pronunciada como artificial.

En cambio, a su antiguo jefe le otorga una subida muy significativa, especialmente en las provincias de tamaño medio (las de 4, 5 y 6 escaños), hasta alcanzar esos 133 escaños que le permitirían respirar con alivio y mantener abiertas casi todas las opciones de gobernabilidad.

El resto del reparto tampoco se queda corto en optimismo sanchista:

Vox: 66.

PP + Vox: 175.

Frente Amplio: 11.

ERC: entre 9 y 10.

EH Bildu: 7-8.

Junts: 3-4.

PNV: 1.

En resumen, Redondo vuelve a hacer lo que mejor se le da: inflar las expectativas del PSOE cuando más lo necesita. A falta de apenas dos semanas para el 29N, el consultor ha lanzado un salvavidas mediático disfrazado de análisis técnico. No es la primera vez.

A lo largo de los años ha demostrado una habilidad especial para encontrar siempre un relato favorable a Pedro Sánchez, aunque las cifras digan lo contrario. Su predicción no solo se aleja de la media de los sondeos, sino que parece diseñada para generar un efecto anímico en el electorado socialista y en el propio aparato del partido.

Ahora toca esperar a la próxima entrega, en la que promete completar el simulador y desvelar “quién gobernará”. Habrá que ver si mantiene el mismo optimismo o si, como tantas otras veces, el vendehúmos ajusta el discurso según le convenga.

Porque si algo ha quedado claro una vez más es que, cuando las encuestas no cuadran con el relato oficial, siempre aparece Iván Redondo para intentar cambiar la narrativa.