No se calló nada.

Ángel Gaitán no se contuvo en ‘Horizonte‘ (Cuatro) este 16 de noviembre de 2026 y dio todo lujo de detalles sobre su entrevista con Santiago Abascal.

Según explicó el mecánico no fue una invitación del líder de Vox, sino una petición suya: le escribió a las siete de la mañana y Abascal respondió casi al instante, con la única condición de cuadrar las agendas de ambos. Gaitán se encontraba en Cantabria, así que finalmente acordaron hacerla en el momento en que Abascal estuviera más cerca de su taller, en Toledo. Fueron al parador, un paraje que, hacía difícil buscar otro lugar, y todo ello con el trasfondo del reciente accidente ferroviario.

Sobre la preparación, fue tajante: ninguna. Ni siquiera llevó micrófono de corbata y tuvieron que dejárselo desde el partido.

Una realidad nueva: millones de espectadores en redes

Gaitán subrayó que este tipo de entrevistas, como las de Jordi Wild, alcanzan audiencias de millones de personas gracias a su distribución en redes y plataformas. Según explicó, la entrevista completa está en YouTube y su canal suma un millón y medio de visualizaciones, además de las de otros muchos canales, ya que cedió los derechos de imagen a todos los usuarios para que pudieran publicarla. Él no ha monetizado nada ni ha cobrado.

El entrevistador señaló que ya conocía a Abascal desde hace dos o tres años, que este ya había estado en su taller y que ambos tienen el móvil del otro. No escondió que se sitúa más cerca del pensamiento del político, aunque avisó que será el primero en criticarlo si hace algo distinto de lo prometido. El único acuerdo, afirmó, fue que la entrevista se emitiera íntegra.

Echó en falta que otros entrevistadores -en clara alusión a Jordi Wild, tras la cancelación de Abascal– expliquen su grado de afinidad con el entrevistado, porque, nadie es imparcial. Por eso llevó las preguntas escritas, para trasladar las inquietudes de la gente de la calle y no dejarse llevar por su propia inclinación.

Para Gaitán, el asunto que Abascal esquivó fue la economía, y lo derivó a Figaredo. Ante eso, Gaitán lo llamó el mismo día y este aceptó responder las preguntas económicas en su taller.

Los momentos más potentes

Entre los pasajes rotundos destacó el supuesto cortocircuito entre feminismo e islam, que Abascal explicó de forma sencilla: no entiende cómo se puede defender a la vez a las mujeres y a quienes, a su juicio, no las tratan en igualdad de condiciones.

Pero para Gaitán el punto más fuerte fue el de las catástrofes en España, incluida la riada de la dana. Es la parte que echó en falta en las entrevistas de Jordi Wild. Afirmó que jamás habría entrevistado a Pedro Sánchez por sus principios, pero que le habría gustado que su entrevistador pusiera sobre la mesa la ropa manchada de barro, de sangre y de otras sustancias de las mujeres víctimas de violaciones, para que, dice, no se olvide por tener «memoria de pez». Insistió en que no es periodista ni el mejor entrevistador.

Gaitán relató que su compañera Sara, que no lo conocía, le dijo tras compartir comida y tarde con él que no esperaba que fuera tan cercano, normal y sencillo. Atribuyó su imagen pública a la timidez y a las amenazas que ha vivido siempre.

Fuera de cámara, añadió, Abascal es simplemente Santi, una persona perfectamente normal.