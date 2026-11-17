Antonio R. Naranjo, periodista, inicia hoy su columna en El Debate con el llamativo título: Pedro cree que ustedes son idiotas. En esta publicación, fechada el 17 de noviembre de 2026, el autor sostiene que Pedro Sánchez se apoya en una representación política superficial con el fin de recuperar su prestigio tras varios años al frente del Gobierno.

Desde el principio se puede ver su tesis: el presidente busca mostrarse como una figura renovada, cuando, según el autor, su trayectoria política debería ser evaluada en función de sus logros, no de sus promesas. La crítica no solo se centra en Sánchez, sino también en la estructura del PSOE, a la que Naranjo reprocha una visión condescendiente sobre la ciudadanía.

El retrato que presenta del presidente es deliberadamente contundente: “Todo el mundo sabe que Pedrito no puede salir a la calle sin un perímetro de seguridad de la dimensión del estado de Ohio, que nadie ha suscitado más grima que él desde el malo de la serie «Dallas» y que su empatía con la ciudadanía es similar a la de una hiena con el cuerpo inerme de un ciervo atropellado en una cuneta.”

Esta comparativa no pretende matizar, sino impactar. Naranjo traza un claro abismo entre el presidente y la sociedad, empleando la exageración para resaltar lo que considera una desconexión emocional con los problemas diarios de los ciudadanos. La columna se inserta así en un ámbito de crítica política y moral, dejando de lado la descripción neutral.

Luego, el autor contrasta esta supuesta falta de popularidad con la escenificación pública del poder: “Y sin embargo, lo hace: baila como una borracha en una despedida de soltera, presenta a una jeta con ínfulas como si fuera Margarita Nelken y se pasea, tras ocho años de Gobierno nefasto donde todo ha ido objetivamente a peor, como si ahora, ahora sí, tuviera la fórmula mágica de la Coca-Cola.”

El simbolismo del baile es poderoso. Para Naranjo, no se trata de un gesto espontáneo, sino de una estrategia comunicativa que busca transformar la frivolidad en cercanía. El problema, argumenta, es que esta puesta en escena llega tras un periodo que el autor considera fallido. Un cambio estético no puede borrar la memoria de una gestión deficiente.

La acusación de desprecio al ciudadano

El núcleo de la crítica aparece en una frase que resume su reproche: “Sánchez trata al personal como si fuera subnormal, lo que sugiere que sabe que hay una parte de la población española que lo es o que, como poco, se lo hace a cambio de una canonjía.”

Esta afirmación utiliza un lenguaje hiriente para señalar una relación política que, según el columnista, se basa en la manipulación. Naranjo ve la propaganda oficial como un indicio de que el Gobierno cree que una parte del electorado aceptará cualquier relato siempre que venga con beneficios o incentivos.

El razonamiento se completa con una exigencia de responsabilidad retrospectiva. “A Sánchez hay que juzgarle por lo que ya ha hecho, y no por lo que dice querer hacer, como si un reloj en marcha desde hace años pudiera ahora ponerse a cero, perder la memoria y comenzar una nueva cuenta con un baile ridículo de un cincuentón que no tiene edad para ponerse pantalones de pitillo ni para dedicar más tiempo a cuidar la cara con bótox que el alma con libros.”

La metáfora del reloj encapsula la idea de continuidad: un cambio de imagen no implica un cambio en la política. El autor rechaza la idea de reiniciar el relato presidencial a través de gestos publicitarios, recordando que los gobiernos se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. La referencia a la edad, el vestuario y el bótox también desplaza la crítica de la gestión hacia la apariencia, reforzando el tono irónico del artículo.

En la parte final, Naranjo amplía su análisis al partido y al electorado: “Que en el PSOE consideren una buena idea sacar a paseo a estos Kennedy de polígono, con sus grititos púberes, sus danzas nerviosas y su verbo parvulario es una confesión infame: creen que una parte de España, tras años de trabajo para conseguir que lo sea, y lo peor de todo es que quizá tenga razón.”

La expresión “Kennedy de polígono” captura la esencia de la estrategia del artículo: despojar de solemnidad al poder y presentar la figura presidencial como una caricatura de modernidad. La crítica no solo se dirige a Sánchez, sino que alcanza a sus asesores al considerar que tal estilo es efectivo. La provocación final deja una inquietante pregunta en el aire: si este espectáculo tiene éxito, ¿qué revela sobre la sociedad que lo consume?

Naranjo concluye con una dura descalificación hacia quienes logran aceptar el mensaje: “Solo un imbécil puede disfrutar de ese show y creerse las tonterías que en él se escuchan. Al final todo depende de cuántos tontos nos rodean, con la esperanza de que solo sean los inevitables.” El artículo cierra convirtiendo la disputa política en un juicio sobre la inteligencia colectiva, una salida cruda que mantiene hasta el final el tono combativo de la columna.