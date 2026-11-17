Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que alcanzará los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas. Este incremento del 5,3%, que equivale a 65 euros más al mes, entrará en vigor en 2027.

La noticia llega a apenas trece días de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Pedro Sánchez también ha presentado un aumento salarial del 4,5% para los empleados públicos, acuerdo alcanzado con los sindicatos, colocando ambas medidas en el centro de su campaña electoral.

Una decisión económica con calendario político

Con esta subida, el SMI pasará de los 1.221 euros actuales a 18.004 euros brutos anuales. Desde el Gobierno argumentan que esta medida resguarda el poder adquisitivo y asegura que el crecimiento económico repercuta en los salarios más bajos. Sin embargo, la patronal ya había manifestado su desacuerdo con un incremento decidido sin un amplio consenso entre empresarios y sindicatos.

El momento elegido para el anuncio alimenta las críticas de la oposición. Partido Popular y Vox probablemente presentarán esta decisión como un uso electoralista de las prerrogativas del Ejecutivo. Y no les falta razón: el propio Sánchez ha instado a votar “en masa” y ha prometido continuar elevando el salario mínimo cada año si permanece en La Moncloa.

La controversia no solo se centra en el monto del aumento. También involucra el método y el momento. El Gobierno puede tomar una medida legítima, y a la vez usarla como herramienta de campaña. En la política española, ambas circunstancias suelen coexistir sin mayores complicaciones; incluso pueden encajar en el mismo Consejo de Ministros.

Beneficiarios y efectos sobre las empresas

El Ejecutivo estima que alrededor de cinco millones de trabajadores se beneficiarán de estas subidas anunciadas en el SMI y para los empleados públicos. Si se considera la revalorización de las pensiones según el IPC, la cifra aproximada que ofrece Sánchez asciende a unos quince millones de ciudadanos.

Las repercusiones económicas se manifestarán de manera desigual:

Los trabajadores con salarios mínimos recibirán mayores ingresos brutos.

Las Administraciones se enfrentarán a un incremento en los costes salariales.

Las empresas que empleen a personas vinculadas al SMI verán aumentados sus costes laborales.

Algunos sectores pueden optar por trasladar parte de este aumento a los precios, recortar márgenes o restringir nuevas contrataciones.

El debate técnico se entrelaza así con la contienda electoral. Los sindicatos aplauden esta mejora, que consideran necesaria, mientras que la patronal advierte sobre el impacto que puede tener en pequeñas empresas y actividades de baja productividad. La cuestión clave será si el aumento puede fomentar el consumo sin poner en riesgo el empleo en los sectores más vulnerables.

El precedente y la batalla del relato

Sánchez ha convertido el SMI en uno de los pilares económicos de su gestión. Con la nueva revisión, el Ejecutivo se enorgullece de haberlo incrementado en ocho ocasiones desde su llegada a La Moncloa. La respuesta de la oposición es clara: los anuncios se realizan en un momento propicio, con el evidente objetivo de movilizar a trabajadores, funcionarios y pensionistas antes de dirigirse a las urnas.

El presidente ha combinado tres mensajes de alto impacto político: incrementos en el SMI, elevaciones en las nóminas públicas y pensiones actualizadas. Este paquete le permite al PSOE presentarse como defensor de la protección social. Por su parte, sus adversarios intentarán dibujarlo como una “chequera electoral” activada en el tramo final de la campaña.

La subida del SMI será aprobada, además, tras una única reunión con los sindicatos y las patronales, según la información que ha trascendido sobre la tramitación. Esta celeridad refuerza la sensación de que el calendario electoral pesa tanto como el aspecto económico.

Y, quizás, lo más llamativo se recoge en la cifra final: 1.286 euros al mes en catorce pagas. Una cantidad que el Gobierno exalta como un avance social, mientras que sus críticos la ven como una maniobra electoral. Así, esta misma nómina se presenta ante las urnas con dos lecturas y perfectamente calculada en el tiempo.