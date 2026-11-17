José Cabrera y Forneiro (1956) es uno de los psiquiatras forenses más conocidos de España, reconocido tanto por su extensa trayectoria profesional como por su presencia habitual en los medios de comunicación.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1979 y doctor en Medicina en 1989, está especializado en Psiquiatría, Medicina Legal y Forense, además de contar con formación en Criminología y Salud Pública.

A lo largo de su carrera ha desempeñado importantes responsabilidades en instituciones médicas, judiciales y administrativas. Ha sido médico militar, médico forense, psiquiatra de los juzgados de Madrid, jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y director general de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

También ha participado en organismos europeos e internacionales relacionados con la investigación y prevención de las drogodependencias. Su faceta más popular es la de divulgador y colaborador televisivo. Su participación en programas como Cuarto Milenio, Horizonte y Espejo Público lo ha convertido en un rostro familiar para millones de espectadores. Con un estilo directo y personalidad marcada, analiza sucesos de gran repercusión, comportamientos humanos, perfiles criminales y acontecimientos de actualidad desde su perspectiva como psiquiatra y médico forense.

Además de su actividad profesional y televisiva, José Cabrera es escritor y ensayista, con decenas de libros publicados y numerosos trabajos científicos. Su experiencia en el mundo de la psiquiatría, la criminología y la medicina forense le ha permitido construir una trayectoria singular, combinando el rigor médico con una intensa actividad divulgativa y una presencia mediática que no deja indiferente.

Cabrera se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Periodista Digital, para hablar largo y tendido con Josué Cárdenas sobre la actualidad política y social en España en el marco de las elecciones del próximo 29 de noviembre.