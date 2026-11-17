La narrativa familiar que Pedro Sánchez ha utilizado para evidenciar la carencia educativa en la dictadura vuelve a quedar en entredicho. Según información publicada por ESdiario, la hoja de afiliación de su abuelo materno, Mateo Pérez-Castejón, muestra una escritura y ortografía cuidadas, lo que choca con la versión sostenida por el presidente del Gobierno.

Sánchez declaró que sus abuelos no tuvieron oportunidad de leer ni escribir durante la dictadura y que aprendieron en democracia a través de escuelas para adultos. Este recuerdo lo presentó como parte de su compromiso político y como una forma de justificar su rechazo a las desigualdades educativas. Sin embargo, el documento sobre su abuelo materno plantea una contradicción evidente.

El documento que desentraña el relato

La ficha sitúa a Mateo Pérez-Castejón en el Ejército Popular de la República. Posteriormente, según la información divulgada, desertó y se unió como voluntario a la Legión del Ejército de Franco, donde habría recibido condecoraciones por su servicio.

La hoja de afiliación se encuentra cumplimentada con una caligrafía clara y una ortografía correcta. Este detalle, aunque no permite conocer a fondo el nivel educativo de su familiar ni ofrecer una biografía escolar completa, sí contradice la afirmación general de que no sabía leer ni escribir.

La cronología también es un aspecto a considerar. El abuelo materno de Sánchez contaba con 17 años al finalizar la Guerra Civil, en 1939. Su infancia, así como gran parte de su etapa escolar, transcurrieron antes de la dictadura franquista. Por lo tanto, atribuir indiscriminadamente su posible falta de alfabetización al sistema educativo franquista requiere más evidencias y una explicación concisa.

Además, la edad mencionada en algunos documentos ha suscitado dudas. Se señala que pudo haberla falseado para enlistarse, aunque esclarecer este asunto implica diferenciar lo que se encuentra en la documentación de las interpretaciones posteriores sobre su identidad y recorrido.

Una historia recurrente en el debate político

El presidente ha recurrido a esta anécdota familiar en varias intervenciones públicas. En mayo de 2021, narró que sus abuelos no sabían leer ni escribir, relacionando esta experiencia con su conciencia sobre la supuesta injusticia de la dictadura.

Este tipo de relato cumple una función política clara. Transforma una vivencia familiar en una explicación de los valores del dirigente. Sin embargo, surge la dificultad cuando una afirmación personal se presenta como un hecho histórico inamovible y luego aparece un documento que parece contradecirla.

La controversia se puede resumir en tres aspectos clave:

Sánchez habló de sus abuelos en plural, pero el documento solo se refiere a su abuelo materno.

La hoja de afiliación muestra una escritura correcta, aunque no revela por sí sola toda su educación.

La edad del familiar indica que su infancia transcurrió principalmente antes de la dictadura, lo que complica la justificación ofrecida por el presidente.

Ética y credibilidad informativa

Este caso plantea un dilema que va más allá del enfrentamiento político. La memoria familiar puede contener errores, simplificaciones o recuerdos transmitidos a lo largo de generaciones. No obstante, en el ámbito político, esos relatos adquieren otro significado cuando se utilizan para respaldar diagnósticos históricos o justificar posiciones públicas.

La ética y la credibilidad informativa exigen una clara distinción entre los hechos documentados y las interpretaciones subjetivas. Un único documento no desvela una vida completa, pero sí exige revisar las afirmaciones categóricas. Asimismo, corresponde a los medios explicar qué aspectos puede probar una fuente y cuáles quedan en el aire, sin transformar una contradicción puntual en una biografía exhaustiva.

El debate sobre la alfabetización durante el franquismo necesita de datos sólidos y un contexto histórico. Emplear un caso familiar para ilustrar a toda una generación puede ocultar diferencias de edad, área geográfica, clase social y acceso real a la educación. La precisión es vital cuando el argumento busca condenar una injusticia.

Así, la controversia ofrece una lección clara: los discursos políticos pueden apoyarse en la memoria, pero la memoria pública debe poder ser verificada con documentos. Cuando surge una hoja que pone en entredicho una afirmación reiterada, la credibilidad no se defiende con lemas, sino con explicaciones que se puedan verificar.