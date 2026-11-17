¡Ojo al riesgo que acarrean los inmigrantes que están llegando a El Hierro!

La crisis migratoria en Canarias ha dejado de ser una cuestión de números y se ha convertido en un problema de seguridad nacional.

Rubén Pulido, analista especializado en inmigración y exmilitar, lleva semanas advirtiendo de lo que está ocurriendo la llamada Isla del Meridiano: llegadas masivas de personas procedentes en su mayoría del Sahel, una región convertida en hervidero de grupos yihadistas, que son trasladadas a la Península en cuestión de horas o días, sin una identificación exhaustiva y con una presunción de veracidad que, a su juicio, resulta temeraria.

¿Existe riesgo de presencia yihadista en España? @rubnpulido responde en #ElAnalisisDN y analiza la relación entre seguridad e inmigración ✖️ @telemadrid#programa354 🔊 https://t.co/VHYMhGT6O8 pic.twitter.com/38Mrx6BXxy — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) November 16, 2026

El proceso sin control

En una intervención en ‘El Análisis: Diario de la Noche’ de Telemadrid la noche del 16 de noviembre de 2026, Pulido fue contundente. Preguntado si entre los centenares de personas que llegan en un solo día puede haber perfiles yihadistas o con historial delictivo y si existe algún control real, respondió sin rodeos: «Totalmente».

Explicó el mecanismo: se les concede la presunción de veracidad a lo que declaran.

Ellos dicen llamarse como dicen llamarse, dicen la edad que tienen, dicen el país del que provienen y con eso se formaliza la solicitud de asilo o protección internacional.

A partir de ahí se les asigna un NIE y la solicitud queda admitida a trámite por silencio administrativo, dado el colapso de más de 250.000 expedientes pendientes:

No está plenamente identificado el sujeto. Eso es lo más curioso.

La advertencia no es nueva. Pulido ha repetido en diferentes foros que buena parte de quienes llegan por la ruta atlántica proceden de zonas del Sahel donde operan células de Al Qaeda y del Estado Islámico. En anteriores intervenciones ha señalado que estos flujos pueden utilizarse como vector de infiltración y ha reclamado la recuperación de centros de internamiento con investigación policial previa a cualquier traslado.

Si parten desde ese núcleo del Sahel, hay que tener un mayor cuidado aún con quién estamos introduciendo en esos centros de acogida y en territorio peninsular.

A su juicio, el día de mañana se lamentarán consecuencias porque no se ha prestado atención a lo que está entrando.

Los datos de la oleada actual dan dimensión al problema. Según los propios recuentos y fuentes policiales que maneja Pulido, El Hierro ha recibido en dos meses más de 12.000 personas en más de un centenar de cayucos, una cifra comparable a la población de la propia isla. Solo en los primeros días de noviembre se contabilizaron miles de llegadas, con medias diarias de varios centenares.

La respuesta del Gobierno, según el analista, fue completar el circuito abierto por las mafias: barcos, autobuses y vuelos diarios hacia la Península. En un solo mes se han movilizado casi una treintena de vuelos que han trasladado miles de personas. «Sin pasaportes, sin una identificación exhaustiva de perfiles que proceden directamente del Sahel y sin garantías reales de poder evaluar posibles vectores de infiltración», ha escrito. Lo calificó de «trata institucionalizada»: las redes criminales cobran en origen y el Estado garantiza el último tramo.

El riesgo no se limita, en el análisis de Pulido, al yihadismo. En otras intervenciones ha hablado de perfiles de multirreincidencia delictiva que usan España como país de tránsito o de retorno, de personas que declaran huir de la justicia en sus países de origen y de la dificultad de cotejar antecedentes cuando la identificación es mínima. La combinación de presunción de veracidad, silencio administrativo y traslados rápidos crea, a su parecer, un coladero. «Basta con que uno solo se diluya entre miles para que tengamos que lamentar una desgracia», advertió al referirse a quienes proceden de Mali, Burkina Faso o Níger.