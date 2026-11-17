El PSOE tiene la intención de transformar WhatsApp en un mecanismo de movilización electoral. El canal **El Debate** indica que André Janones, un destacado estratega del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acompañó a Pedro Sánchez durante su reciente visita a Madrid.

Janones fue el arquitecto del Exército do Lula, un canal que llegó a acumular 11 millones de seguidores durante las elecciones presidenciales en Brasil. Ahora, el PSOE busca replicar ese éxito con LA FUERZA DE LA GENTE, un espacio diseñado para difundir mensajes, activar a sus militantes y amplificar el contenido del partido en las redes sociales.

Una campaña centrada en retos

El canal fue inaugurado el 8 de octubre, pero el PSOE ha acelerado su funcionamiento conforme se acercan las elecciones generales, previstas en menos de dos semanas. Su primera meta era superar los 80.000 miembros, cifra alcanzada el lunes por la tarde, después de que los administradores instaran a los participantes a compartir un video con tres contactos.

Esta estrategia sigue una tendencia en comunicación política: el simpatizante pasa de ser un mero receptor a convertirse en promotor del mensaje. El partido plantea misiones, facilita materiales y evalúa la respuesta en tiempo real.

Entre las primeras iniciativas difundidas se encuentran:

Vídeos de Pedro Sánchez y Aránzazu Figueroa para dar a conocer el canal.

y para dar a conocer el canal. Mensajes de audio destinados a miembros y simpatizantes.

Cinco stickers de Sánchez bailando, bajo el título Pedro Sánchez bailongo.

Fotografías mostrando el gesto de la «L» relacionado con Lula.

Retos para compartir imágenes en redes bajo las etiquetas #SomosLaL y #LaFuerzaDeLaGente.

Aránzazu Figueroa, de 27 años, es la responsable visible de esta operación. Líder de las Juventudes Socialistas y número ocho en la candidatura del PSOE al Congreso por Madrid, se ha posicionado como una figura clave en la estrategia digital del partido. Durante su encuentro con Janones, este le transmitió recomendaciones sobre la campaña.

Audiencias y movilización

Los primeros datos apuntan a un crecimiento considerable, aunque aún queda un largo camino por recorrer en comparación con el modelo brasileño. LA FUERZA DE LA GENTE ha superado los 80.000 miembros, frente a los 11 millones que alcanzó el Exército do Lula en Brasil.

No obstante, la cantidad de suscriptores no es sinónimo automático de influencia electoral. Un canal puede lograr un gran número de seguidores sin lograr que sus miembros lean, compartan o integren el mensaje en su decisión de voto. La clave estará en la regularidad de las publicaciones, la verdadera participación y la capacidad de alcanzar a públicos más allá de su base de simpatizantes.

La estrategia también se adapta a la fragmentación de las audiencias. Los partidos ya no solo batallean en televisión, radio o medios digitales. Buscan ocupar espacios más íntimos y corrientes, como grupos y canales de mensajería, donde el contenido se difunde rápidamente y resulta más complicado distinguir entre una comunicación política y una recomendación personal.

El espectáculo como herramienta

El PSOE ha complementado su campaña digital con una presentación muy cuidada. En un mitin en Alcorcón, Sánchez introdujo el canal junto a Figueroa y solicitó activar la primera misión. La comunicación estuvo impregnada de elementos festivos como baile, música, stickers y gestos populares, recursos diseñados para facilitar la circulación de breves contenidos.

En otro evento, la madre del presidente, Magdalena Pérez-Castejón, manifestó su orgullo por su hijo y terminó bailando con Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior. Esta escena se suma al tono festivo de una campaña que pretende reflejar cercanía y energía, aunque algunos han criticado que quizás se desplace el debate político hacia el espectáculo.

El rap y las danzas de Sánchez se integran en esta misma lógica. Este tipo de contenido es fácil de editar, comentar y compartir, pero podría resultar contraproducente si la audiencia percibe que la puesta en escena es forzada o alejada de los problemas que la campaña busca abordar.

Ética y credibilidad informativa

La utilización de canales de WhatsApp suscita interrogantes sobre la transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién gestiona el espacio, qué datos se recogen, qué criterios se aplican para seleccionar los mensajes y hasta qué punto el partido es responsable de lo que los simpatizantes redistribuyen.

La movilización digital también puede propiciar la difusión de mensajes carentes de contexto. Cuando una organización solicita reenviar vídeos a contactos personales, la comunicación se torna más íntima, pero pierde ciertas señales que la identifican como propaganda política. Esta delgada línea afecta directamente la credibilidad informativa.

El modelo brasileño puede servir como referencia, sin embargo, España cuenta con un panorama electoral diferente. El mensaje podría alcanzar a miles de personas y, a la vez, estancarse dentro de una comunidad ideológica muy específica. La verdadera prueba para el PSOE no es solo aumentar suscriptores, sino también demostrar que el canal es fuente de información, promueve la movilización y mantiene la confianza de quienes lo reciben.

La campaña entra, así, en una fase de alta exigencia: menos de un millón de seguidores frente a los 11 millones del ejemplo brasileño, pero con una estrategia definida para transformar cada contacto en un posible amplificador del mensaje socialista.