La periodista y analista Pilar Rahola ha lanzado este martes, 17 de noviembre de 2026, una dura advertencia sobre la deriva del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, tras analizar sus últimos mítines de campaña.

En ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), Rahola ha asegurado que la estrategia de Sánchez no pasa ya por ocupar el centro —territorio que considera “ya muy ocupado por el PP”—, sino por absorber todo el espectro ideológico de la izquierda.

Según su análisis, Sánchez “se zampa a Podemos” y hará lo propio con el Frente Amplio, en una operación de depredación de socios que le permita erigirse como el gran líder de la izquierda global. “En su supervivencia política, Sánchez se zampa a Podemos y se zampa al Frente Amplio”, ha resumido.

“Bolivarización” del discurso y el estilo Maduro

Rahola ha ironizado con la imagen del presidente: “Fíjate cómo se viste Pedro Sánchez, parece Maduro”. Sostiene que sus mítines se parecen cada vez más a los del dictador venezolano, en lo que define como una auténtica “bolivarización”: el grito en la calle, las amenazas y el mensaje de “vamos a freírnos a impuestos”.

Ha recordado además que Ada Colau ya habla abiertamente de expropiaciones. Aunque no cree que Sánchez se atreva a decirlo todavía, ha añadido con sarcasmo: “Dale tiempo”.

Para la periodista, existe todo un relato y un escenario que recuerdan al kirchnerismo argentino y, en los peores momentos, al madurismo. Lo atribuye a la voluntad de Sánchez de convertirse en el gran referente de la izquierda internacional, “devorando a sus socios”.

La pérdida del centro y el “asesinato” de Gramsci

Ese movimiento, advierte Rahola, ha tenido un coste evidente: haber perdido por completo el centro político. Si el PSOE no reacciona, recuperar ese espacio le costará “muchísimo”.

La analista ha recordado que Antonio Gramsci defendió dejar atrás la calle y la revolución para confiar en las instituciones, construir grandes consensos y pactos, y tender puentes con las clases medias. En su opinión, Sánchez ha “matado a Gramsci” y se ha cargado el vuelco hacia posiciones socialdemócratas que rigieron los destinos de Europa durante décadas.

Y ha concluido con una frase que resume su visión: “Solo le falta la espada de Bolívar y ya lo tenemos”.